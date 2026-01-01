У символі, вирізаному на щоці українського воїна, суд не побачив страждань: скасували довічне для бойовика Тордена

Воїслава Тордена (справжнє ім’я — Ян Петровський), якого звинувачували у воєнних злочинах. Натомість йому призначили 12 із половиною років позбавлення волі.



Про це пише суспільний мовник Yle, пише



В апеляційному суді Торден просив відхилити обвинувачення проти нього або хоча б зменшити покарання, тоді як прокурор вимагав засудити його за п’ятьма епізодами воєнних злочинів.



Серед епізодів, які розглядав суд, засідка у вересні 2014 року, яку бойовики «Русича» провели проти українських військових батальйону «Айдар». Тоді росіяни заманили їх українським прапором, що призвело до загибелі 22 українських військовослужбовців та поранення чотирьох.



Апеляційний суд встановив, що Торден справді стріляв із кулемета по українських військовослужбовцях, чим скоїв воєнний злочин, але, мовляв, немає достатніх доказів того, що саме він або двоє інших членів групи «Русич» стріляли в поранених українців.



Суд також постановив, що Торден не ніс командирської відповідальності за розстріл поранених українських військових, і відхилив обвинувачення в цій частині, хоч і визнав, що той частково несе відповідальність за ці дії.



Ще один епізод звинувачень проти Тордена, який стосувався того, що на щоці одного з українських військовослужбовців гострим предметом було нанесено символ групи «Русич», суд також відхилив. На його думку, рана була поверхневою, без кровотечі, а пошкодження щоки тривало недовго й не спричинило значних фізичних або психічних страждань, а тому, мовляв, цей випадок не можна визнати воєнним злочином.



Однак суд підтвердив, що Торден скоїв воєнний злочин, сфотографувавши командира групи «Русич» перед сильно обгорілим тілом загиблого українського військовослужбовця, а потім поширив це фото в соціальних мережах. Воєнним злочином із його боку визнали й те, що він повідомляв в інтернеті та соціальних мережах, що «Русич» не бере полонених.



Більше про справу Тордена



Воїслав Торден, відомий раніше як Ян Петровський, із 2004 року проживав у Норвегії, де брав активну участь у діяльності ультраправих організацій у Норвегії та Швеції. У період із 2014 до 2015 року він, за даними українських слідчих, воював на території України. В Україні Петровському оголосили підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу. У зв’язку з переховуванням його оголосили в розшук.



НАЗК зазначало, що «Русич» має зв’язки з приватною військовою компанією «Вагнер» і, можливо, діє як її підрозділ. У 2015 році найманців групи «Русич» звинуватили у звірствах щодо загиблих і взятих у полон українських солдатів. Петровський також перебуває під санкціями ЄС та США.



Нагадаємо, чоловіка затримали у Фінляндії 20 липня 2023 року в аеропорту «Гельсінкі-Вантаа», коли він збирався летіти до Ніцци, що у Франції. Він пред’явив фінським прикордонникам російський паспорт і посвідку на проживання, видану Фінляндією, на ім’я Воїслав Торден. А втім, прикордонники запідозрили, що це Петровський, якому заборонений в’їзд до всієї Шенгенської зони.



Україна звернулася до Фінляндії з проханням екстрадувати Петровського. Однак Верховний суд Фінляндії відмовив, обґрунтувавши це «неналежними умовами» в українських в’язницях. Зрештою, в березні 2025 року фінський суд засудив росіянина до довічного увʼязнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Апеляційний суд Гельсінкі скасував довічне позбавлення волі для одного з лідерів російського угруповання «Русич»(справжнє ім’я —), якого звинувачували у воєнних злочинах. Натомість йому призначили 12 із половиною років позбавлення волі.Про це пише суспільний мовник Yle, пише Громадське В апеляційному суді Торден просив відхилити обвинувачення проти нього або хоча б зменшити покарання, тоді як прокурор вимагав засудити його за п’ятьма епізодами воєнних злочинів.Серед епізодів, які розглядав суд, засідка у вересні 2014 року, яку бойовики «Русича» провели проти українських військових батальйону «Айдар». Тоді росіяни заманили їх українським прапором, що призвело до загибелі 22 українських військовослужбовців та поранення чотирьох.Апеляційний суд встановив, що Торден справді стріляв із кулемета по українських військовослужбовцях, чим скоїв воєнний злочин, але, мовляв, немає достатніх доказів того, що саме він або двоє інших членів групи «Русич» стріляли в поранених українців.Суд також постановив, що Торден не ніс командирської відповідальності за розстріл поранених українських військових, і відхилив обвинувачення в цій частині, хоч і визнав, що той частково несе відповідальність за ці дії.Ще один епізод звинувачень проти Тордена, який стосувався того, що на щоці одного з українських військовослужбовців гострим предметом було нанесено символ групи «Русич», суд також відхилив. На його думку, рана була поверхневою, без кровотечі, а пошкодження щоки тривало недовго й не спричинило значних фізичних або психічних страждань, а тому, мовляв, цей випадок не можна визнати воєнним злочином.Однак суд підтвердив, що Торден скоїв воєнний злочин, сфотографувавши командира групи «Русич» перед сильно обгорілим тілом загиблого українського військовослужбовця, а потім поширив це фото в соціальних мережах. Воєнним злочином із його боку визнали й те, що він повідомляв в інтернеті та соціальних мережах, що «Русич» не бере полонених.Воїслав Торден, відомий раніше як Ян Петровський, із 2004 року проживав у Норвегії, де брав активну участь у діяльності ультраправих організацій у Норвегії та Швеції. У період із 2014 до 2015 року він, за даними українських слідчих, воював на території України. В Україні Петровському оголосили підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу. У зв’язку з переховуванням його оголосили в розшук.НАЗК зазначало, що «Русич» має зв’язки з приватною військовою компанією «Вагнер» і, можливо, діє як її підрозділ. У 2015 році найманців групи «Русич» звинуватили у звірствах щодо загиблих і взятих у полон українських солдатів. Петровський також перебуває під санкціями ЄС та США.Нагадаємо, чоловіка затримали у Фінляндії 20 липня 2023 року в аеропорту «Гельсінкі-Вантаа», коли він збирався летіти до Ніцци, що у Франції. Він пред’явив фінським прикордонникам російський паспорт і посвідку на проживання, видану Фінляндією, на ім’я Воїслав Торден. А втім, прикордонники запідозрили, що це Петровський, якому заборонений в’їзд до всієї Шенгенської зони.Україна звернулася до Фінляндії з проханням екстрадувати Петровського. Однак Верховний суд Фінляндії відмовив, обґрунтувавши це «неналежними умовами» в українських в’язницях. Зрештою, в березні 2025 року фінський суд засудив росіянина до довічного увʼязнення.

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