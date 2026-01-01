У селі під Луцьком спіймали неповнолітнього мотоцикліста-порушника без прав. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
У селі неподалік Луцька неповнолітній керував мотоциклом та порушував правила дорожнього руху. Патрульні склали протокол.
Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.
У неділю, 30 серпня, під час патрулювання у селі Рованці мотопатрульні помітили мотоцикл Yamaha, водій якого рухався з порушенням ПДР.
Перевіряючи документи, копи встановили що за кермом перебував неповнолітній. Юнак рухався без мотошолома та не мав посвідчення водія відповідної категорії, а також у нього був відсутній чинний поліс страхування.
На місце події викликали батька хлопця. На чоловіка патрульні склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 184 (Невиконання батьками обовʼязків щодо виховання дітей) КУпАП.
"Батьки, контролюйте дозвілля своїх дітей та не допускайте їх до керування транспортними засобами безвідповідних навичок і документів", - застерігають патрульні.
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Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.
У неділю, 30 серпня, під час патрулювання у селі Рованці мотопатрульні помітили мотоцикл Yamaha, водій якого рухався з порушенням ПДР.
Перевіряючи документи, копи встановили що за кермом перебував неповнолітній. Юнак рухався без мотошолома та не мав посвідчення водія відповідної категорії, а також у нього був відсутній чинний поліс страхування.
На місце події викликали батька хлопця. На чоловіка патрульні склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 184 (Невиконання батьками обовʼязків щодо виховання дітей) КУпАП.
"Батьки, контролюйте дозвілля своїх дітей та не допускайте їх до керування транспортними засобами безвідповідних навичок і документів", - застерігають патрульні.
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