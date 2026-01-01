Волинська борчиня поїде в Лас-Вегас на чемпіонат світу. ФОТО

Волинська борчинявиборола путівку на чемпіонат світу, який відбудеться в Лас-Вегасі.Про це повідомляють у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.На Всеукраїнському майстерському турнірі з вільної боротьби «Тернове поле», який був відбірковим на молодіжний чемпіонат світу в Лас-Вегасі, взяла участь волинська борчиня — майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної команди України- Ірина Борисюк.Ірина показала чудову та впевнену боротьбу, здолала всіх своїх суперниць і виборола 1 місце. Разом із золотою медаллю Ірина здобула путівку на молодіжний чемпіонат світу в Лас-Вегасі."Дякуємо особисто директору ШВСМ Волині, депутату Луцької міської ради, заступнику НОК у Волинській області Андрію Авраменку та президенту Асоціації спортивної боротьби Волині, члену виконкому НОК Волині Ільгару Гасимову за підтримку та присутність на змаганнях!Особисті тренери Ірини Борисюк - Гасимов Ільгар та Анатолій Милехин", - йдеться у дописі на сторінці школи.