Волинська борчиня поїде в Лас-Вегас на чемпіонат світу. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Волинська борчиня Ірина Борисюк виборола путівку на чемпіонат світу, який відбудеться в Лас-Вегасі.
Про це повідомляють у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
На Всеукраїнському майстерському турнірі з вільної боротьби «Тернове поле», який був відбірковим на молодіжний чемпіонат світу в Лас-Вегасі, взяла участь волинська борчиня — майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної команди України- Ірина Борисюк.
Ірина показала чудову та впевнену боротьбу, здолала всіх своїх суперниць і виборола 1 місце. Разом із золотою медаллю Ірина здобула путівку на молодіжний чемпіонат світу в Лас-Вегасі.
"Дякуємо особисто директору ШВСМ Волині, депутату Луцької міської ради, заступнику НОК у Волинській області Андрію Авраменку та президенту Асоціації спортивної боротьби Волині, члену виконкому НОК Волині Ільгару Гасимову за підтримку та присутність на змаганнях!
Особисті тренери Ірини Борисюк - Гасимов Ільгар та Анатолій Милехин", - йдеться у дописі на сторінці школи.
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Про це повідомляють у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
На Всеукраїнському майстерському турнірі з вільної боротьби «Тернове поле», який був відбірковим на молодіжний чемпіонат світу в Лас-Вегасі, взяла участь волинська борчиня — майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної команди України- Ірина Борисюк.
Ірина показала чудову та впевнену боротьбу, здолала всіх своїх суперниць і виборола 1 місце. Разом із золотою медаллю Ірина здобула путівку на молодіжний чемпіонат світу в Лас-Вегасі.
"Дякуємо особисто директору ШВСМ Волині, депутату Луцької міської ради, заступнику НОК у Волинській області Андрію Авраменку та президенту Асоціації спортивної боротьби Волині, члену виконкому НОК Волині Ільгару Гасимову за підтримку та присутність на змаганнях!
Особисті тренери Ірини Борисюк - Гасимов Ільгар та Анатолій Милехин", - йдеться у дописі на сторінці школи.
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