Три волинські громади отримали новенькі шкільні автобуси

Напередодні початку навчального року три громади з Волині отримали нові шкільні автобуси для довозу учнів.Про це повідомив голова Волинської ОВАКлючі від шкільних автобусів отримали представники трьох територіальних громад Ковельського району, а саме – Любомльської, Ратнівської та Шацької.Роман Романюк зазначив, що автобуси придбані у рамках виділеної у поточному році для області Урядом субвенції. Усього заплановано придбати 18 шкільних автобусів, з них 3 – обладнаних місцями для дітей з інвалідністю.Станом на сьогодні вже 11 автобусів передані громадам. Для цього з держбюджету область отримала понад 67 млн грн. Загалом нині автопарк шкільних автобусів Волині налічує 305 одиниць, в тому числі 41 спеціальний для підвезення дітей з інвалідністю.Безпечне та комфортне підвезення дітей до шкіл – це базова умова доступної освіти, особливо для сільських громад. В умовах формування нової мережі закладів освіти та розвитку академічних ліцеїв потреба у шкільному транспорті лише зростатиме. Тому наше завдання спільно з громадами системно оновлювати автопарк і забезпечувати підвезення кожної дитини, незалежно від того, наскільки далеко від навчального закладу вона проживає", - написав очільник Волинської ОВА.