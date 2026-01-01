Майстрині виготовляли 300 квітів: на Волині зберігають унікальну традицію прикрашання короваю

На Волині зберігають унікальну традицію прикрашання весільного короваю.Про це повідомляють на сторінці "Полісся Перезавантаження".Коровай у різних куточках України — сакральний хліб, який «вбирали» по-різному. На Поліссі його прикрашали зеленню, барвінком, стрічками, фігурками з тіста, шишками та квітами. А деякі квіти робили власноруч із кольорового паперу. Так навколо короваю могли створити цілу пишну декоративну композицію.Іноді квіти ставили не просто на коровай. На Волині збереглася традиція «рогів до короваю» — високих декоративних конструкцій, які встановлювали на весільний хліб.У селі Столинські Смоляри Рівненської громади у 2025 році їхню традицію внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини Волині.«Роги» — це легкі декоративні конструкції, які кріпили до короваю. За основу брали тонкі дерев'яні палиці або гілки, формуючи каркас.У різних селах їх робили по-різному: десь каркас просто обгортали папером, а десь спершу обмотували тонкими джгутиками тіста, надрізали їх, змащували яйцем і випікали.Готову конструкцію оздоблювали папером, стрічками та, найголовніше, пишними паперовими квітами. Для одного короваю — до 300 квітів.Підготовку до весілля починали за 1–2 місяці. Хрещені запрошували навчених майстринь, які виготовляли для короваю 200–300 паперових квітів. Не просто квіточки. Із кольорового жатого паперу, який називають «зжатка», створювали різні види квітів: рожі, хризантеми, лілії, жоржини, маки, ромашки, волошки, нарциси, фіалки та інші.Спочатку робили окремі пелюстки різних форм, а потім складали з них квіти й букети.Паперові квіти поступово відійшли від звичного весільного декору.Але сама традиція не зникла. Її досі пам'ятають і відтворюють майстрині Волинського Полісся. І сьогодні такий коровай може виглядати зовсім не старомодно. Навпаки — саме те, що колись було звичним, сьогодні може зробити його особливим.Цю публікацію було створено в межах ініціативи «Полісся.Перезавантаження: створення економічної спільноти», яка фінансується Швейцарсько-українським проєктом “Згуртованість та регіональний розвиток України”, Проєкт UCORD, що втілюється за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва компанією NIRAS Sweden AB.Проєкт «Полісся.Перезавантаження» створено за ініціативи ГО «місто.ребут»