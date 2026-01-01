У Луцьку викрили групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін

На Волині поліцейські викрили групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Правоохоронці встановили, що в обласному центрі незаконно «промишляє» група осіб, яка налагодила незаконне виготовлення та збут психотропної речовини «амфетамін» на території Луцька та Волинської області.Оперативники встановили організатора і головного «лаборанта»: це лучанин, 1998 року народження. Саме він здійснював замовлення прекурсорів та інших реактивів для подальшого безпосереднього виготовлення психотропної речовини «амфетамін», керував діями інших учасників, відповідав за виготовлення психотропної речовини й отримання злочинного доходу від її продажу. До злочинної діяльності залучив також спільників.27 серпня правоохоронці провели 15 обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів. Вилучено психотропну речовину «амфетамін», обладнання та речовини для її виготовлення, мобільні телефони, електронні ваги, спецодяг та інші речові докази.Після проведення необхідних експертних досліджень правопорушникам оголосять про підозри за ст. 307, 309, 311, 313, 317 КК України.Слідство триває.