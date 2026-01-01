У Луцьку викрили групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін

У Луцьку викрили групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін
На Волині поліцейські викрили групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Правоохоронці встановили, що в обласному центрі незаконно «промишляє» група осіб, яка налагодила незаконне виготовлення та збут психотропної речовини «амфетамін» на території Луцька та Волинської області.

Оперативники встановили організатора і головного «лаборанта»: це лучанин, 1998 року народження. Саме він здійснював замовлення прекурсорів та інших реактивів для подальшого безпосереднього виготовлення психотропної речовини «амфетамін», керував діями інших учасників, відповідав за виготовлення психотропної речовини й отримання злочинного доходу від її продажу. До злочинної діяльності залучив також спільників.

27 серпня правоохоронці провели 15 обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів. Вилучено психотропну речовину «амфетамін», обладнання та речовини для її виготовлення, мобільні телефони, електронні ваги, спецодяг та інші речові докази.
У Луцьку викрили групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін

Після проведення необхідних експертних досліджень правопорушникам оголосять про підозри за ст. 307, 309, 311, 313, 317 КК України.
У Луцьку викрили групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін

Слідство триває.
У Луцьку викрили групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін
У Луцьку викрили групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін
У Луцьку викрили групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін
У Луцьку викрили групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін
У Луцьку викрили групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін
У Луцьку викрили групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін
У Луцьку викрили групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін


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Теги: Луцьк, поліція, наркотики
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