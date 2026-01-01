Пересихають колодязі, ставки і навіть свердловини: на Волині в окремих селах зникає вода





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Загальна картина, яку описують волиняни, схожа: пересихають колодязі та ставки, слабшає напір у колонках, а подекуди вода зникає навіть у свердловинах. Дехто вже не може нормально прати чи митися, а воду з колодязів вичерпують майже до самого дна. За словами мешканців, такої ситуації не було вже давно.



Олена, жителька села Волошки Колодяжненської громади, розповіла, що проблеми з водою там почалися ще на початку літа. Напір води у місцевій колонці став значно слабшим. Коли люди вмикають насос, вода швидко закінчується — після цього доводиться чекати, поки вона знову набере рівень.



«У сусіда колодязь уже геть висох. У нас ставок пустий, води немає. Вода не встигає набиратися — насос качає, а вона ледве біжить. Вимикаємо його на якийсь час, десь до години, потім знову вмикаємо — вода трохи підійшла, напір уже кращий, але все одно малий», — розповіла жінка.



За її словами, через нестачу вологи потерпають не лише колодязі. На городах пересихають овочі, а зернові культури не набрали достатньо вологи.



Місцеві водойми цього року також сильно змінилися. Зокрема, водойма, яку використовують для забору води у випадку пожежі, значно обміліла. Люди навіть намагалися її поглибити, однак це суттєво не змінило ситуацію.



Схожу ситуацію описує жителька одного із сіл Турійської громади Марія. За її словами, рівень води у колодязях почав помітно падати ще кілька тижнів тому. У неглибоких колодязях, завглибшки близько 4-6 метрів, води вже давно немає.



«Трохи підніметься, сантиметрів на 15, а потім знову опускається».



За її словами, майже всі колодязі в селі пересохли. Люди, у яких залишилася вода у глибших колодязях чи свердловинах, діляться нею із сусідами.



Проблеми виникли і зі свердловиною завглибшки близько дев’яти метрів. За словами жительки, рівень води у ній впав, тому свердловину довелося поглибити приблизно на пів метра. Скільки ще протримається вода, люди не знають.



Голова Колківської громади Олександр Палінкевич розповів, що випадків пересихання колодязів у громаді чимало. За його словами, особливо помітне обміління річки Стир, яка проходить територією громади.



«Я живу тут досить тривалий час, ще такого не було. Люди не пам’ятають, що настільки мало води було в річці Стир».



Він додав, що мало води і в інших річках, які впадають у Стир.



Схожу ситуацію описують і в Любешівській громаді. За словами голови громади Олега Куха, нині суттєво обміліли основні водойми на території громади. Зокрема, Стохід практично зупинився, а Прип’ять має мінімальний рівень води. Він зазначив, що на початку квітня ситуація була зовсім іншою. За його словами, 1 квітня рівень води у Прип’яті був приблизно на 1,65 метра вищим, ніж зараз.



Низький рівень води створює проблеми навіть із водоймами, які можуть використовувати для забору води під час пожеж.



«Води немає. От сьогодні горить — почали копати екскаватором, щоб пожежники могли ще десь брати воду. Ми сподіваємося на якісь природні зміни, на осінні дощі».



Проблеми з водою підтверджують і в Поворській громаді. Голова громади Інна Бондарчук зазначила, що випадки пересихання колодязів є, а цьогорічна ситуація з водою відрізняється від звичної.



«Це просто такий посушливий рік, не найгірший».



Водночас конкретної статистики щодо кількості пересохлих колодязів у громаді вона не назвала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині через тривалу посуху та обміління водойм жителі окремих сіл почали залишатися без води. Пересихають колодязі та ставки, у свердловинах падає рівень води, а людям доводиться звертатися навіть до сусідів.До видання «Волинська служба новин» звернулися читачі, які повідомили про проблеми з водою у селах області. За їхніми словами, у деяких господарствах колодязі повністю пересохли, а людям доводиться ходити до сусідів, які мають глибші свердловини.Загальна картина, яку описують волиняни, схожа: пересихають колодязі та ставки, слабшає напір у колонках, а подекуди вода зникає навіть у свердловинах. Дехто вже не може нормально прати чи митися, а воду з колодязів вичерпують майже до самого дна. За словами мешканців, такої ситуації не було вже давно., жителька села Волошки Колодяжненської громади, розповіла, що проблеми з водою там почалися ще на початку літа. Напір води у місцевій колонці став значно слабшим. Коли люди вмикають насос, вода швидко закінчується — після цього доводиться чекати, поки вона знову набере рівень.«У сусіда колодязь уже геть висох. У нас ставок пустий, води немає. Вода не встигає набиратися — насос качає, а вона ледве біжить. Вимикаємо його на якийсь час, десь до години, потім знову вмикаємо — вода трохи підійшла, напір уже кращий, але все одно малий», — розповіла жінка.За її словами, через нестачу вологи потерпають не лише колодязі. На городах пересихають овочі, а зернові культури не набрали достатньо вологи.Місцеві водойми цього року також сильно змінилися. Зокрема, водойма, яку використовують для забору води у випадку пожежі, значно обміліла. Люди навіть намагалися її поглибити, однак це суттєво не змінило ситуацію.Схожу ситуацію описує жителька одного із сіл Турійської громади. За її словами, рівень води у колодязях почав помітно падати ще кілька тижнів тому. У неглибоких колодязях, завглибшки близько 4-6 метрів, води вже давно немає.«Трохи підніметься, сантиметрів на 15, а потім знову опускається».За її словами, майже всі колодязі в селі пересохли. Люди, у яких залишилася вода у глибших колодязях чи свердловинах, діляться нею із сусідами.Проблеми виникли і зі свердловиною завглибшки близько дев’яти метрів. За словами жительки, рівень води у ній впав, тому свердловину довелося поглибити приблизно на пів метра. Скільки ще протримається вода, люди не знають.Голова Колківської громадирозповів, що випадків пересихання колодязів у громаді чимало. За його словами, особливо помітне обміління річки Стир, яка проходить територією громади.«Я живу тут досить тривалий час, ще такого не було. Люди не пам’ятають, що настільки мало води було в річці Стир».Він додав, що мало води і в інших річках, які впадають у Стир.Схожу ситуацію описують і в Любешівській громаді. За словами голови громади, нині суттєво обміліли основні водойми на території громади. Зокрема, Стохід практично зупинився, а Прип’ять має мінімальний рівень води. Він зазначив, що на початку квітня ситуація була зовсім іншою. За його словами, 1 квітня рівень води у Прип’яті був приблизно на 1,65 метра вищим, ніж зараз.Низький рівень води створює проблеми навіть із водоймами, які можуть використовувати для забору води під час пожеж.«Води немає. От сьогодні горить — почали копати екскаватором, щоб пожежники могли ще десь брати воду. Ми сподіваємося на якісь природні зміни, на осінні дощі».Проблеми з водою підтверджують і в Поворській громаді. Голова громадизазначила, що випадки пересихання колодязів є, а цьогорічна ситуація з водою відрізняється від звичної.«Це просто такий посушливий рік, не найгірший».Водночас конкретної статистики щодо кількості пересохлих колодязів у громаді вона не назвала.

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