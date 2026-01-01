На Волині чоловік впав у колодязь

На Волині чоловік впав у колодязь
На Камінь-Каширщині рятувальники допомогли чоловікові, який втрапив у колодязь, його життю загрожувала небезпека.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Подія трапилась вчора 31 серпня, близько обідньої пори у селі Градиськ Маневицької громади На місце події прибули рятувальники з селища Маневичі.

За допомогою спеціального рятувального спорядження вони витягли чоловіка з колодязя та передали його працівникам екстреної медичної допомоги.
На Волині чоловік впав у колодязь
На Волині чоловік впав у колодязь

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Теги: колодязь, волинянин
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