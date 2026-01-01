На Волині чоловік впав у колодязь
Сьогодні, 13:59
На Камінь-Каширщині рятувальники допомогли чоловікові, який втрапив у колодязь, його життю загрожувала небезпека.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Подія трапилась вчора 31 серпня, близько обідньої пори у селі Градиськ Маневицької громади На місце події прибули рятувальники з селища Маневичі.
За допомогою спеціального рятувального спорядження вони витягли чоловіка з колодязя та передали його працівникам екстреної медичної допомоги.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Подія трапилась вчора 31 серпня, близько обідньої пори у селі Градиськ Маневицької громади На місце події прибули рятувальники з селища Маневичі.
За допомогою спеціального рятувального спорядження вони витягли чоловіка з колодязя та передали його працівникам екстреної медичної допомоги.
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