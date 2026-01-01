На Волині чоловік впав у колодязь





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Подія трапилась вчора 31 серпня, близько обідньої пори у селі Градиськ Маневицької громади На місце події прибули рятувальники з селища Маневичі.



За допомогою спеціального рятувального спорядження вони витягли чоловіка з колодязя та передали його працівникам екстреної медичної допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Камінь-Каширщині рятувальники допомогли чоловікові, який втрапив у колодязь, його життю загрожувала небезпека.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Подія трапилась вчора 31 серпня, близько обідньої пори у селі Градиськ Маневицької громади На місце події прибули рятувальники з селища Маневичі.За допомогою спеціального рятувального спорядження вони витягли чоловіка з колодязя та передали його працівникам екстреної медичної допомоги.

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