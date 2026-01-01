На Волині водій авто з'їхав у рів





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



"Нещодавно ми отримали повідомлення про те, що водій автомобіля Hyundai рухався вузькою вулицею та не помітив, що біля краю проїзної частини є вирита ділянка. У результаті автомобіль з’їхав у рів", - йдеться в повідомленні.



Патрульні прибули на місце та допомогли водієві витягнути його автомобіль.





Головне фото - ілюстративне.

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