На Волині водій авто з'їхав у рів
Сьогодні, 14:09
Не помітив небезпечну ділянку дороги: на Волині патрульні допомогли водієві.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Нещодавно ми отримали повідомлення про те, що водій автомобіля Hyundai рухався вузькою вулицею та не помітив, що біля краю проїзної частини є вирита ділянка. У результаті автомобіль з’їхав у рів", - йдеться в повідомленні.
Патрульні прибули на місце та допомогли водієві витягнути його автомобіль.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Нещодавно ми отримали повідомлення про те, що водій автомобіля Hyundai рухався вузькою вулицею та не помітив, що біля краю проїзної частини є вирита ділянка. У результаті автомобіль з’їхав у рів", - йдеться в повідомленні.
Патрульні прибули на місце та допомогли водієві витягнути його автомобіль.
Головне фото - ілюстративне.
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