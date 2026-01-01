На Волині водій авто з'їхав у рів

На Волині водій авто з'їхав у рів
Не помітив небезпечну ділянку дороги: на Волині патрульні допомогли водієві.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Нещодавно ми отримали повідомлення про те, що водій автомобіля Hyundai рухався вузькою вулицею та не помітив, що біля краю проїзної частини є вирита ділянка. У результаті автомобіль з’їхав у рів", - йдеться в повідомленні.

Патрульні прибули на місце та допомогли водієві витягнути його автомобіль.


Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, ДТП, рів
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