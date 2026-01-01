У Луцьку судили чоловіка, який фіктивно влаштувався вчителем англійської мови





Про це відомо з вироку Луцького міськрайонного суду від 10 вересня 2026 року, пише



Ще одного фігуранта справи Луцького ліцею №15 Олександра Гіля суд визнав винним у наданні неправомірної вигоди за вплив (частина 1 стаття 369-2 Кримінального кодексу) та в пособництві у заволодінні бюджетними коштами в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 ККУ). Він був оформлений вчителем англійської мови в комунальному закладі «Луцький ліцей №15 Луцької міської ради». У цю школу, за версією слідства, за хабарі влаштовували чоловіків для надання їм відстрочки від мобілізації, при цьому ті не виконували вчительських обов’язків.



Згідно зі судовими документами у вересні 2025 року Гіль прийшов до одного із кафе на вулиці Винниченка в Луцьку й передав співробітниці ліцею дві тисячі доларів. Посадовиця мала вплинути на директора закладу, щоб чоловіка взяли на роботу. Разом із грішми він віддав копії паспорта, диплома про освіту, трудової книжки, документи про проходження медогляду й зарплатну банківську картку з кодом доступу до неї. Там же написав заяву про прийняття на посаду вчителя англійської мови.



Наказом директора закладу від 1 жовтня 2025 року Гіля призначили вчителем англійської мови з повним тижневим навантаженням. На роботу він не вийшов, але гроші на картку надходили – з початку жовтня 2025-го по кінець квітня 2026 року йому нарахували зарплату, премії та інші виплати на загальну суму понад 84,7 тисячі гривень.



«Усвідомлюючи відсутність фактичного виконання обов’язків вчителя англійської мови <…>, забезпечували документальне оформлення його нібито трудової діяльності, зокрема вносили до службової документації завідомо недостовірні відомості щодо виконання <…> посадових обов’язків, що стало підставою для внесення відповідних неправдивих відомостей до табелів обліку робочого часу», – йдеться в обвинувальному акті, який суд навів у вироку.



Угоду з обвинуваченим прокурор Луцької окружної прокуратури Артем Бараболя уклав 21 серпня цього року. До того Олександр Гіль повністю відшкодував завдані збитки, а на потреби двох військових частин переказав понад 180 тисяч гривень.



Суд врахував також, що псевдовчитель викривав інших фігурантів справи.



«Надав викривальні покази щодо обставин вчинення службовими особами та працівниками <…> кримінального правопорушення, пов’язаного із привласненням бюджетних коштів, призначених для виплат заробітної плати працівникам вказаного навчального закладу», – зазначено у вироку.



Крім того, чоловік зобов’язався й надалі свідчити на судових засіданнях. Суд затвердив угоду про визнання винуватості. Також урахував, що чоловік раніше не був судимий, щиро розкаявся й виховує малолітнього сина.



За надання неправомірної вигоди й за пособництво у заволодінні бюджетними коштами Гілю призначили п’ять років позбавлення волі із забороною три роки обіймати посади в державних і комунальних установах, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків.Суд звільнив засудженого від покарання з випробуванням на рік. Протягом цього часу він має періодично реєструватися в органі пробації, повідомляти про зміну місця проживання й роботи та не виїжджати за кордон без погодження.



Це не перший вирок у справі ліцею №15. Наприкінці серпня Луцький міськрайонний суд також затвердив угоди про визнання винуватості двома іншими псевдопрацівниками закладу – Владиславом Подгурцем й Анатолієм Синім, які заплатили за посади п’ять і дві тисячі доларів відповідно. Обом теж дали по п’ять років із випробуванням, але іспитовий строк встановили вдвічі довший – два роки.



Схему в ліцеї викрили навесні цього року. На початку травня 2026 року Волинська обласна прокуратура й Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили, що керівництво навчального закладу організувало фіктивне працевлаштування чоловіків заради відстрочки від мобілізації, а нараховану їм зарплату забирало собі.



Підозри у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 ККУ) оголосили п’ятьом посадовцям ліцею, зокрема директору Олегу Гребенюку. Серед інших – заступниця директора Марина Поліщук, мати колишнього Луцького міського голови Ігоря Поліщука.



За підрахунками правоохоронців, в ліцеї фіктивно оформили 19 працівників, а збитки бюджету становили близько 3 мільйонів гривень. Близько мільйона начебто привласнили підозрювані представники школи. Більшість оформлених – чоловіки призовного віку. Серед фіктивних працівників були й ті, що займали посади асистентів вчителя, які мають супроводжувати дітей з особливими освітніми потребами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловік, який фіктивно влаштувався вчителем англійської мови Луцького ліцею №15, отримав п’ять років позбавлення волі з випробуванням. Він заплатив дві тисячі доларів за посаду педагога, але дітей не навчав. При цьому сім місяців йому нараховували зарплату. Псевдовчитель визнав свою вину, відшкодував збитки і переказав значну суму на підтримку Сил оборони України.Про це відомо з вироку Луцького міськрайонного суду від 10 вересня 2026 року, пише "Сила правди" Ще одного фігуранта справи Луцького ліцею №15суд визнав винним у наданні неправомірної вигоди за вплив (частина 1 стаття 369-2 Кримінального кодексу) та в пособництві у заволодінні бюджетними коштами в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 ККУ). Він був оформлений вчителем англійської мови в комунальному закладі «Луцький ліцей №15 Луцької міської ради». У цю школу, за версією слідства, за хабарі влаштовували чоловіків для надання їм відстрочки від мобілізації, при цьому ті не виконували вчительських обов’язків.Згідно зі судовими документами у вересні 2025 року Гіль прийшов до одного із кафе на вулиці Винниченка в Луцьку й передав співробітниці ліцею дві тисячі доларів. Посадовиця мала вплинути на директора закладу, щоб чоловіка взяли на роботу. Разом із грішми він віддав копії паспорта, диплома про освіту, трудової книжки, документи про проходження медогляду й зарплатну банківську картку з кодом доступу до неї. Там же написав заяву про прийняття на посаду вчителя англійської мови.Наказом директора закладу від 1 жовтня 2025 року Гіля призначили вчителем англійської мови з повним тижневим навантаженням. На роботу він не вийшов, але гроші на картку надходили – з початку жовтня 2025-го по кінець квітня 2026 року йому нарахували зарплату, премії та інші виплати на загальну суму понад 84,7 тисячі гривень.«Усвідомлюючи відсутність фактичного виконання обов’язків вчителя англійської мови <…>, забезпечували документальне оформлення його нібито трудової діяльності, зокрема вносили до службової документації завідомо недостовірні відомості щодо виконання <…> посадових обов’язків, що стало підставою для внесення відповідних неправдивих відомостей до табелів обліку робочого часу», – йдеться в обвинувальному акті, який суд навів у вироку.Угоду з обвинуваченим прокурор Луцької окружної прокуратури Артем Бараболя уклав 21 серпня цього року. До того Олександр Гіль повністю відшкодував завдані збитки, а на потреби двох військових частин переказав понад 180 тисяч гривень.Суд врахував також, що псевдовчитель викривав інших фігурантів справи.«Надав викривальні покази щодо обставин вчинення службовими особами та працівниками <…> кримінального правопорушення, пов’язаного із привласненням бюджетних коштів, призначених для виплат заробітної плати працівникам вказаного навчального закладу», – зазначено у вироку.Крім того, чоловік зобов’язався й надалі свідчити на судових засіданнях. Суд затвердив угоду про визнання винуватості. Також урахував, що чоловік раніше не був судимий, щиро розкаявся й виховує малолітнього сина.За надання неправомірної вигоди й за пособництво у заволодінні бюджетними коштами Гілю призначили п’ять років позбавлення волі із забороною три роки обіймати посади в державних і комунальних установах, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків.Суд звільнив засудженого від покарання з випробуванням на рік. Протягом цього часу він має періодично реєструватися в органі пробації, повідомляти про зміну місця проживання й роботи та не виїжджати за кордон без погодження.Це не перший вирок у справі ліцею №15. Наприкінці серпня Луцький міськрайонний суд також затвердив угоди про визнання винуватості двома іншими псевдопрацівниками закладу – Владиславом Подгурцем й Анатолієм Синім, які заплатили за посади п’ять і дві тисячі доларів відповідно. Обом теж дали по п’ять років із випробуванням, але іспитовий строк встановили вдвічі довший – два роки.Схему в ліцеї викрили навесні цього року. На початку травня 2026 року Волинська обласна прокуратура й Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили, що керівництво навчального закладу організувало фіктивне працевлаштування чоловіків заради відстрочки від мобілізації, а нараховану їм зарплату забирало собі.Підозри у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 ККУ) оголосили п’ятьом посадовцям ліцею, зокрема директору Олегу Гребенюку. Серед інших – заступниця директора Марина Поліщук, мати колишнього Луцького міського голови Ігоря Поліщука.За підрахунками правоохоронців, в ліцеї фіктивно оформили 19 працівників, а збитки бюджету становили близько 3 мільйонів гривень. Близько мільйона начебто привласнили підозрювані представники школи. Більшість оформлених – чоловіки призовного віку. Серед фіктивних працівників були й ті, що займали посади асистентів вчителя, які мають супроводжувати дітей з особливими освітніми потребами.

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