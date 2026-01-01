У Луцьку у магазині затримали двох злодіїв





Про це



Учора, 14 вересня, близько 20:00 на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони Волинської області надійшов сигнал про спрацювання тривожної кнопки в одному з магазинів міста.

На місце події оперативно прибув наряд поліції охорони.



Правоохоронці затримали двох осіб — чоловіка та жінку, які, за попередньою інформацією, протягом кількох днів здійснювали крадіжки товару в цьому ж магазині.



Затриманих передали працівникам поліції для подальшого з’ясування всіх обставин події та надання правової оцінки їхнім діям.



Наразі обставини події встановлюються.



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