На Волині помер заслужений працівник культури Володимир Заворотинський

Володимира Заворотинського.



Про це



На 87-му році життя відійшов у вічність Володимир Олексійович Заворотинський — Заслужений працівник культури України, талановитий співак, багаторічний художній керівник Народного дому «Просвіта», керівник чоловічого вокального ансамблю «Промінь».



"Понад чотири десятиліття своєї творчої діяльності Володимир Заворотинський присвятив культурному життю Ковеля. Він працював із художніми колективами, допомагав розкривати таланти, організовував концерти й мистецькі заходи, а сам як соліст багато років дарував людям пісню.



Він зробив вагомий внесок у те, щоб Ковель знали не лише як місто залізничників, машинобудівників і будівельників, а й як місто з активним і самобутнім культурно-мистецьким життям.



Під його керівництвом чоловічий вокальний ансамбль «Промінь» став знаним за межами міста. Колектив представляв Волинь на мистецьких заходах всеукраїнського рівня, зокрема брав участь у творчому звіті мистецьких колективів області в палаці «Україна».



Професійну майстерність Володимира Заворотинського відзначено численними грамотами, дипломами та нагородами. У 1999 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України».



Володимир Олексійович залишив по собі не лише творчий доробок, а й пам’ять багатьох людей, з якими працював, для яких співав і яких надихав своєю любов’ю до української пісні та культури", - йдеться в повідомленні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На 87-му році життя перестало битися серце ковельчанинаПро це повідомили у Ковельській міській раді.На 87-му році життя відійшов у вічність Володимир Олексійович Заворотинський — Заслужений працівник культури України, талановитий співак, багаторічний художній керівник Народного дому «Просвіта», керівник чоловічого вокального ансамблю «Промінь»."Понад чотири десятиліття своєї творчої діяльності Володимир Заворотинський присвятив культурному життю Ковеля. Він працював із художніми колективами, допомагав розкривати таланти, організовував концерти й мистецькі заходи, а сам як соліст багато років дарував людям пісню.Він зробив вагомий внесок у те, щоб Ковель знали не лише як місто залізничників, машинобудівників і будівельників, а й як місто з активним і самобутнім культурно-мистецьким життям.Під його керівництвом чоловічий вокальний ансамбль «Промінь» став знаним за межами міста. Колектив представляв Волинь на мистецьких заходах всеукраїнського рівня, зокрема брав участь у творчому звіті мистецьких колективів області в палаці «Україна».Професійну майстерність Володимира Заворотинського відзначено численними грамотами, дипломами та нагородами. У 1999 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України».Володимир Олексійович залишив по собі не лише творчий доробок, а й пам’ять багатьох людей, з якими працював, для яких співав і яких надихав своєю любов’ю до української пісні та культури", - йдеться в повідомленні.

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