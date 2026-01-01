Курс валют на 20 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 20 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на неділю, 20 вересня.

Так вартість долара США підвищилася на 3 копійки і становить 44,66 грн. Натомість показники євро та злотого впали — на 21 та 8 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,66 (+3 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,23 (-21 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,75 (-8 коп.).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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