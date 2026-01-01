Магнітні бурі 23 вересня: погодинний прогноз
Сьогодні, 03:41
Геомагнітна активність протягом дня буде переважно низькою, однак ближче до вечора вона поступово посилюватиметься.
Про це повідомляє Радіо Трек, посилаючись на прогноз NOAA.
Погодинний прогноз геомагнітної активності:
03:00–06:00 — Kp 1,67, геомагнітна активність буде низькою.
06:00–09:00 — Kp 2,00, очікується спокійна ситуація без магнітної бурі.
09:00–12:00 — Kp 2,00, суттєвих змін у геомагнітній обстановці не прогнозується.
12:00–15:00 — Kp 2,00, активність залишатиметься низькою.
15:00–18:00 — Kp 2,33, можливе незначне підвищення геомагнітної активності.
18:00–21:00 — Kp 2,67, активність поступово посилюватиметься, але до рівня магнітної бурі вона не підніметься.
21:00–00:00 — Kp 3,33, увечері очікується помітніше зростання геомагнітної активності.
00:00–03:00 24 вересня — Kp 4,33, активність може залишатися підвищеною. Це максимальне значення, передбачене для цього періоду, але воно все ще нижче порога G1.
23 вересня магнітної бурі рівня G1 і вище не прогнозується. Найспокійнішою буде більша частина дня, тоді як посилення геомагнітної активності очікується ввечері та в ніч на 24 вересня.
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Про це повідомляє Радіо Трек, посилаючись на прогноз NOAA.
Погодинний прогноз геомагнітної активності:
03:00–06:00 — Kp 1,67, геомагнітна активність буде низькою.
06:00–09:00 — Kp 2,00, очікується спокійна ситуація без магнітної бурі.
09:00–12:00 — Kp 2,00, суттєвих змін у геомагнітній обстановці не прогнозується.
12:00–15:00 — Kp 2,00, активність залишатиметься низькою.
15:00–18:00 — Kp 2,33, можливе незначне підвищення геомагнітної активності.
18:00–21:00 — Kp 2,67, активність поступово посилюватиметься, але до рівня магнітної бурі вона не підніметься.
21:00–00:00 — Kp 3,33, увечері очікується помітніше зростання геомагнітної активності.
00:00–03:00 24 вересня — Kp 4,33, активність може залишатися підвищеною. Це максимальне значення, передбачене для цього періоду, але воно все ще нижче порога G1.
23 вересня магнітної бурі рівня G1 і вище не прогнозується. Найспокійнішою буде більша частина дня, тоді як посилення геомагнітної активності очікується ввечері та в ніч на 24 вересня.
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