Магнітні бурі 23 вересня: погодинний прогноз





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Погодинний прогноз геомагнітної активності:



03:00–06:00 — Kp 1,67, геомагнітна активність буде низькою.



06:00–09:00 — Kp 2,00, очікується спокійна ситуація без магнітної бурі.



09:00–12:00 — Kp 2,00, суттєвих змін у геомагнітній обстановці не прогнозується.



12:00–15:00 — Kp 2,00, активність залишатиметься низькою.



15:00–18:00 — Kp 2,33, можливе незначне підвищення геомагнітної активності.



18:00–21:00 — Kp 2,67, активність поступово посилюватиметься, але до рівня магнітної бурі вона не підніметься.



21:00–00:00 — Kp 3,33, увечері очікується помітніше зростання геомагнітної активності.



00:00–03:00 24 вересня — Kp 4,33, активність може залишатися підвищеною. Це максимальне значення, передбачене для цього періоду, але воно все ще нижче порога G1.



23 вересня магнітної бурі рівня G1 і вище не прогнозується. Найспокійнішою буде більша частина дня, тоді як посилення геомагнітної активності очікується ввечері та в ніч на 24 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Геомагнітна активність протягом дня буде переважно низькою, однак ближче до вечора вона поступово посилюватиметься.Про це повідомляє Радіо Трек , посилаючись на прогноз NOAA.Погодинний прогноз геомагнітної активності:03:00–06:00 — Kp 1,67, геомагнітна активність буде низькою.06:00–09:00 — Kp 2,00, очікується спокійна ситуація без магнітної бурі.09:00–12:00 — Kp 2,00, суттєвих змін у геомагнітній обстановці не прогнозується.12:00–15:00 — Kp 2,00, активність залишатиметься низькою.15:00–18:00 — Kp 2,33, можливе незначне підвищення геомагнітної активності.18:00–21:00 — Kp 2,67, активність поступово посилюватиметься, але до рівня магнітної бурі вона не підніметься.21:00–00:00 — Kp 3,33, увечері очікується помітніше зростання геомагнітної активності.00:00–03:00 24 вересня — Kp 4,33, активність може залишатися підвищеною. Це максимальне значення, передбачене для цього періоду, але воно все ще нижче порога G1.23 вересня магнітної бурі рівня G1 і вище не прогнозується. Найспокійнішою буде більша частина дня, тоді як посилення геомагнітної активності очікується ввечері та в ніч на 24 вересня.

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