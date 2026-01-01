Призовий фонд – 75 тисяч: на Волині заклади освіти змагатимуться у зборі вторсировини
Сьогодні, 01:15
У Ратнівській громаді школярі в рамках екологічного конкурсу змагатимуться у зборі вторинної сировини.
Про це повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.
"Днями мною видано розпорядження про проведення екологічного конкурсу зі збору вторинної сировини «World Cleanup Day 2026» серед закладів та установ освіти Ратнівської селищної ради. Цей конкурс стане ще масштабнішим — збільшено призовий фонд та розширено кількість призових місць", - йдеться у дописі.
Конкурс триває з 20 вересня до 10 жовтня 2026 року.
Учасники змагатимуться у двох групах: ліцеї, гімназії, заклади дошкільної та позашкільної освіти, КУ «ІРЦ».
Призовий фонд для кожної групи:
І місце — 30 000 грн
ІІ місце — 25 000 грн
ІІІ місце — 20 000 грн
У цьому конкурсі важливо не лише зібрати якомога більше пластику та склотари, а й активно розповідати про свою участь та хід конкурсу
Постійне інформування про перебіг конкурсу також приноситиме додаткові бали.
"Тож фотографуйте процес збору, показуйте результати, діліться активностями своїх учнів, вихованців, педагогів та колективів, розповідайте про зроблене у соціальних мережах! Будьте активними — адже кожен бал може наблизити ваш заклад до перемоги", - написав Вітлій Бірук.
Результати конкурсу буде оголошено до 1 листопада 2026 року.
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Про це повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.
"Днями мною видано розпорядження про проведення екологічного конкурсу зі збору вторинної сировини «World Cleanup Day 2026» серед закладів та установ освіти Ратнівської селищної ради. Цей конкурс стане ще масштабнішим — збільшено призовий фонд та розширено кількість призових місць", - йдеться у дописі.
Конкурс триває з 20 вересня до 10 жовтня 2026 року.
Учасники змагатимуться у двох групах: ліцеї, гімназії, заклади дошкільної та позашкільної освіти, КУ «ІРЦ».
Призовий фонд для кожної групи:
І місце — 30 000 грн
ІІ місце — 25 000 грн
ІІІ місце — 20 000 грн
У цьому конкурсі важливо не лише зібрати якомога більше пластику та склотари, а й активно розповідати про свою участь та хід конкурсу
Постійне інформування про перебіг конкурсу також приноситиме додаткові бали.
"Тож фотографуйте процес збору, показуйте результати, діліться активностями своїх учнів, вихованців, педагогів та колективів, розповідайте про зроблене у соціальних мережах! Будьте активними — адже кожен бал може наблизити ваш заклад до перемоги", - написав Вітлій Бірук.
Результати конкурсу буде оголошено до 1 листопада 2026 року.
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