Волинські прикордонники отримали допомогу з Литви. ФОТО

Литовська делегація відвідала Волинський прикордонний загін та передала допомогу.Про це повідомляють на сторінці підрозділу.22 вересня Волинський прикордонний загін вкотре приймав гостей із Литви. Делегацію очолив, член правління Клубу прикордонників. З ним також прибули делегати Спілки прикордонників Литовської Республіки та благодійної організації «Карітас».Зустріч вкотре засвідчила, що партнерські зв’язки між Україною та Литвою підкріплюються конкретними справами. Делегація передала прикордонникам маскувальне спорядження, генератори, акумулятори та інші необхідні речі, які допоможуть забезпечити потреби бойового підрозділу.Начальник Волинського прикордонного загону полковникподякував литовським колегам за підтримку, небайдужість і послідовну допомогу охоронцям кордону.Не оминули гості й історію загону. Вони передали експонати для музейної експозиції, а також разом вшанували пам’ять полеглих прикордонників Волині, запаливши свічку біля пам’ятного знаку.Підтримка литовських партнерів залишається важливою складовою співпраці між нашими країнами та свідчить про міцні зв’язки, засновані на взаємній довірі й солідарності.