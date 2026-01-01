«Резерв+» після сплати штрафу: коли зникне червона стрічка та чи можуть знову подати у розшук
Сьогодні, 15:31
Після сплати штрафу за порушення правил військового обліку червона стрічка в «Резерв+» має зникнути автоматично.
Оновлення інформації зазвичай займає близько чотирьох днів, - повідомляє Судово-юридична газета, посилаючись на пояснення ТЦК та СП.
Після оплати штрафу рекомендують оновити військово-обліковий документ у застосунку, щоб побачити актуальний статус.
Якщо минуло більше чотирьох днів, а червона стрічка все ще відображається, варто звернутися до ТЦК та перевірити, чи внесли інформацію про сплату штрафу до реєстру.
Водночас сплата штрафу закриває конкретне порушення, але не скасовує обов’язків щодо військового обліку. Якщо надалі виникне нове порушення, червона стрічка може з’явитися знову.
Чи можуть після сплати штрафу знову подати у розшук
Повторне потрапляння військовозобов’язаного в розшук після сплати штрафу можливе, але не через сам факт оплати штрафу.
Сплата штрафу закриває конкретне адміністративне порушення, за яке його наклали. Після оплати червона стрічка в «Резерв+» зникає, однак обов’язок дотримуватися правил військового обліку залишається.
Наприклад, якщо після сплати штрафу військовозобов’язаний знову порушить правила військового обліку — зокрема, не виконає належним чином вимогу нової повістки, — може виникнути нове порушення та відповідні наслідки.
Тобто:
сплата штрафу — старе порушення закривається;
нове порушення — може розпочатися нова процедура та знову бути внесена відповідна інформація;
сама сплата штрафу не є підставою для повторного розшуку.
У «Резерв+» також можуть надходити окремі сповіщення про подання та зняття з розшуку. Відтак зміну статусу можна відстежувати безпосередньо в застосунку.
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Оновлення інформації зазвичай займає близько чотирьох днів, - повідомляє Судово-юридична газета, посилаючись на пояснення ТЦК та СП.
Після оплати штрафу рекомендують оновити військово-обліковий документ у застосунку, щоб побачити актуальний статус.
Якщо минуло більше чотирьох днів, а червона стрічка все ще відображається, варто звернутися до ТЦК та перевірити, чи внесли інформацію про сплату штрафу до реєстру.
Водночас сплата штрафу закриває конкретне порушення, але не скасовує обов’язків щодо військового обліку. Якщо надалі виникне нове порушення, червона стрічка може з’явитися знову.
Чи можуть після сплати штрафу знову подати у розшук
Повторне потрапляння військовозобов’язаного в розшук після сплати штрафу можливе, але не через сам факт оплати штрафу.
Сплата штрафу закриває конкретне адміністративне порушення, за яке його наклали. Після оплати червона стрічка в «Резерв+» зникає, однак обов’язок дотримуватися правил військового обліку залишається.
Наприклад, якщо після сплати штрафу військовозобов’язаний знову порушить правила військового обліку — зокрема, не виконає належним чином вимогу нової повістки, — може виникнути нове порушення та відповідні наслідки.
Тобто:
сплата штрафу — старе порушення закривається;
нове порушення — може розпочатися нова процедура та знову бути внесена відповідна інформація;
сама сплата штрафу не є підставою для повторного розшуку.
У «Резерв+» також можуть надходити окремі сповіщення про подання та зняття з розшуку. Відтак зміну статусу можна відстежувати безпосередньо в застосунку.
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