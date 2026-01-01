Ветеран з Волині подолав 42 кілометри на кріслі колісному заради поранених побратимів

Ветеран з Волині подолав 42 кілометри на кріслі колісному заради поранених побратимів
Ветеран із Волині Анатолій Жумік подолав повну марафонську дистанцію – 42 кілометри 195 метрів – на кріслі колісному.

Своїм забігом чоловік прагне привернути увагу до потреб важкопоранених військових та зібрати мільйон гривень на допомогу десятьом побратимам. Про це розповідає видання «Нове життя – новини Любешівщини».

Стартував Анатолій о 7:30, а фінішував близько 12:00. Дистанцію планував подолати за три години, однак упорався приблизно за три з половиною. Найбільше навантаження під час марафону припало на руки.

"Було важко, але думок здатися не було", – розповів Анатолій.

Для ветерана ця ініціатива має особливе значення. Після власного поранення він свого часу отримав допомогу від фонду «Громадянин», амбасадором якого нині є.

"Колись фонд «Громадянин» допоміг мені відновитися. Хлопці приїхали на марафон у Лондон і таким чином назбирали мені ще на два місяці реабілітації", – поділився Анатолій Жумік.

Тепер ветеран хоче підтримати інших військових, які повертаються з війни з пораненнями та потребують тривалої реабілітації. За його словами, після повернення важливо відчувати, що людина не залишилася сама зі своїми проблемами.

Збір коштів на допомогу десятьом пораненим військовим наразі триває.

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Теги: Волинь, війна, ветерани, марафон, крісло колісне, Анатолій Жумік
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