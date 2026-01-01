«Явка — дуже низька»: на Волині підбили підсумки вступних тестів у магістратуру





Про це Алла Корнейко.



З її слів, на ЄВІ зареєструвалося 2 913 осіб, що орієнтовно на 400 учасників більше, ніж у попередньому році. На ЄФВВ подали заявки 3 398 людей, що на 600 учасників більше, ніж у 2025 році.



Найпопулярнішими предметними тестами з ЄВФФ на Волині стали:



педагогіка і психологія (зареєструвалися орієнтовно 850 учасників);

управління і адміністрування;

психологія і соціологія;

право;

ІТ.

Пріоритетність/рейтинг популярних тестів з 2025 року практично не зазнала змін, лише ІТ-технології та право минулого року займали позиції один одного.



«Явка — дуже низька. У середньому орієнтовно 80% від зареєстрованих. Є серйозні відмінності щодо кількості тих, хто прийшов на іспит, залежно від предметного тесту. Це — проблема останніх років», — зазначила Алла Корнейко.



З її слів, жодних порушень не було зафіксовано, крім запізнення до пунктів тестування. У такому випадку учасник втрачав право на складання іспиту. Однак якщо абітурієнт не з'являвся на тестування з поважної причини, він міг взяти участь у додатковій сесії.



12 вересня відбулася спеціально організована платна сесія ЄВІ, у якій могли взяти участь ті учасники, які не змогли скласти іспит з певних причин та ті, хто хотів покращити свій результат.



Однак, як зауважила Алла Корнейко, отримані результати спеціально організованої сесії учасники могли використати лише для вступу на контракт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині під час складання абітурієнтами Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) на магістратуру не було зафіксовано жодних порушень академічної доброчесності.Про це Суспільному розповіла завідувачка обласного відділу ЗНО та моніторингових дослідженьЗ її слів, на ЄВІ зареєструвалося 2 913 осіб, що орієнтовно на 400 учасників більше, ніж у попередньому році. На ЄФВВ подали заявки 3 398 людей, що на 600 учасників більше, ніж у 2025 році.Найпопулярнішими предметними тестами з ЄВФФ на Волині стали:педагогіка і психологія (зареєструвалися орієнтовно 850 учасників);управління і адміністрування;психологія і соціологія;право;ІТ.Пріоритетність/рейтинг популярних тестів з 2025 року практично не зазнала змін, лише ІТ-технології та право минулого року займали позиції один одного.«Явка — дуже низька. У середньому орієнтовно 80% від зареєстрованих. Є серйозні відмінності щодо кількості тих, хто прийшов на іспит, залежно від предметного тесту. Це — проблема останніх років», — зазначила Алла Корнейко.З її слів, жодних порушень не було зафіксовано, крім запізнення до пунктів тестування. У такому випадку учасник втрачав право на складання іспиту. Однак якщо абітурієнт не з'являвся на тестування з поважної причини, він міг взяти участь у додатковій сесії.12 вересня відбулася спеціально організована платна сесія ЄВІ, у якій могли взяти участь ті учасники, які не змогли скласти іспит з певних причин та ті, хто хотів покращити свій результат.Однак, як зауважила, отримані результати спеціально організованої сесії учасники могли використати лише для вступу на контракт.

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