«Казкова хатинка» презентувала 20 нових аудіоказок для дітей українською

Проєктпредставив другий сезон авторських аудіоказок українською мовою. До нього увійшли 20 нових історій для дітей, які можна слухати разом із батьками вдома, у дорозі, на прогулянці чи перед сном. Казки доступні безкоштовно онлайн.Значна частина нового сезону присвячена зимі та зимовим святам. У казцідесятирічний Мартин вирушає у фантастичну мандрівку й дізнається про українські традиції Святвечора: дідуха, кутю та дванадцять пісних страв. Історіяпереносить слухачів у будиночок ельфів напередодніНового року, арозповідає про перше знайомство маленького ведмежати із зимою. Також у сезоні є казки про різдвяні дива, пригоди та сімейне життя.Над історіями працювали українські автори та виконавці, серед яких є люди з порушеннями зору. Вони долучилися до написання текстів та озвучення казок.Аудіоказки можуть стати частиною щоденного родинного дозвілля. Особливо корисними вони можуть бути для українських сімей за кордоном: регулярне слухання допомагає дітям чути українську мову й підтримувати зв'язок з українською культурою. До кожної історії створили авторські ілюстрації.Слухати казки можна на Spotify, Apple Podcasts, а також на YouTube-каналі проєкту і в Instagram.