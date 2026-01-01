«Казкова хатинка» презентувала 20 нових аудіоказок для дітей українською
Сьогодні, 11:47
Проєкт «Казкова хатинка» представив другий сезон авторських аудіоказок українською мовою. До нього увійшли 20 нових історій для дітей, які можна слухати разом із батьками вдома, у дорозі, на прогулянці чи перед сном. Казки доступні безкоштовно онлайн.
Значна частина нового сезону присвячена зимі та зимовим святам. У казці «Чарівний килим Різдва» десятирічний Мартин вирушає у фантастичну мандрівку й дізнається про українські традиції Святвечора: дідуха, кутю та дванадцять пісних страв. Історія «Посох дідуся Ельфа» переносить слухачів у будиночок ельфів напередодніНового року, а «Ведмедик Бурко і Перший Сніг» розповідає про перше знайомство маленького ведмежати із зимою. Також у сезоні є казки про різдвяні дива, пригоди та сімейне життя.
Над історіями працювали українські автори та виконавці, серед яких є люди з порушеннями зору. Вони долучилися до написання текстів та озвучення казок.
Аудіоказки можуть стати частиною щоденного родинного дозвілля. Особливо корисними вони можуть бути для українських сімей за кордоном: регулярне слухання допомагає дітям чути українську мову й підтримувати зв'язок з українською культурою. До кожної історії створили авторські ілюстрації.
Слухати казки можна на Spotify, Apple Podcasts, а також на YouTube-каналі проєкту і в Instagram.
Проєкт реалізує ГО «Культвимір» за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Стійкість суспільства через культуру».
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Значна частина нового сезону присвячена зимі та зимовим святам. У казці «Чарівний килим Різдва» десятирічний Мартин вирушає у фантастичну мандрівку й дізнається про українські традиції Святвечора: дідуха, кутю та дванадцять пісних страв. Історія «Посох дідуся Ельфа» переносить слухачів у будиночок ельфів напередодніНового року, а «Ведмедик Бурко і Перший Сніг» розповідає про перше знайомство маленького ведмежати із зимою. Також у сезоні є казки про різдвяні дива, пригоди та сімейне життя.
Над історіями працювали українські автори та виконавці, серед яких є люди з порушеннями зору. Вони долучилися до написання текстів та озвучення казок.
Аудіоказки можуть стати частиною щоденного родинного дозвілля. Особливо корисними вони можуть бути для українських сімей за кордоном: регулярне слухання допомагає дітям чути українську мову й підтримувати зв'язок з українською культурою. До кожної історії створили авторські ілюстрації.
Слухати казки можна на Spotify, Apple Podcasts, а також на YouTube-каналі проєкту і в Instagram.
Проєкт реалізує ГО «Культвимір» за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Стійкість суспільства через культуру».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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