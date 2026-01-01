На Львівщині військовий під час суперечки підірвав гранату, є поранені. ФОТО

На Львівщині військовий під час суперечки підірвав гранату, є поранені. ФОТО
На Львівщині під час конфлікту військовослужбовець, який перебуває у відпустці підірвав гранату. Внаслідок цього травми отримали 4 людей.

Про це повідомили у поліції Львівщини.

26 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався на проспекті Тараса Шевченка у місті Шептицький. На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції, а також вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.
На Львівщині військовий під час суперечки підірвав гранату, є поранені. ФОТО
На Львівщині військовий під час суперечки підірвав гранату, є поранені. ФОТО

Унаслідок вибуху ніхто не загинув, осколкові поранення отримали четверо осіб: троє жінок віком 17, 18 та 56 років та 26-річний чоловік – усі місцеві жителі. Вони були доставлені до лікарні, де медики надали їм допомогу. 

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний мешканець Шептицького району, військовослужбовець, який перебуває у відпустці. Поліцейські встановили його місцеперебування та затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
На Львівщині військовий під час суперечки підірвав гранату, є поранені. ФОТО

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального органів прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

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Теги: поліція, Львіщина, Шептицький, граната, вибух, травмовані
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