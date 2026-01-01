Юний волинянин став чемпіоном України

Юний волинянин став чемпіоном України
Волинський дзюдоїст вдало виступив на чемпіонаті України та здобув золото змагань.

Про це повідомляють у відділі освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради.

18 вересня в обласному центрі Волині відбулися Чемпіонати України з дзюдо серед молоді та юнаків і дівчат до 15 років.

Серед спортсменів із Любомльщини найбільш вдалими змагання видалися для Дениса Трофимука. Серед юнаків до 15 років юний спортсмен виборов перше місце і титул чемпіона України.
Юний волинянин став чемпіоном України
Юний волинянин став чемпіоном України

Інші представниці громади Боярчук Анна та
Замфір Оксана вибороли 7 і 9 місце відповідно.

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Теги: спорт, боротьба, Волинь, чемпіонат України
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