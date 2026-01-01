Юний волинянин став чемпіоном України
Сьогодні, 12:05
Волинський дзюдоїст вдало виступив на чемпіонаті України та здобув золото змагань.
Про це повідомляють у відділі освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради.
18 вересня в обласному центрі Волині відбулися Чемпіонати України з дзюдо серед молоді та юнаків і дівчат до 15 років.
Серед спортсменів із Любомльщини найбільш вдалими змагання видалися для Дениса Трофимука. Серед юнаків до 15 років юний спортсмен виборов перше місце і титул чемпіона України.
Інші представниці громади Боярчук Анна та
Замфір Оксана вибороли 7 і 9 місце відповідно.
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Про це повідомляють у відділі освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради.
18 вересня в обласному центрі Волині відбулися Чемпіонати України з дзюдо серед молоді та юнаків і дівчат до 15 років.
Серед спортсменів із Любомльщини найбільш вдалими змагання видалися для Дениса Трофимука. Серед юнаків до 15 років юний спортсмен виборов перше місце і титул чемпіона України.
Інші представниці громади Боярчук Анна та
Замфір Оксана вибороли 7 і 9 місце відповідно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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