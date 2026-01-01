На Волині зменшилося виробництво сільськогосподарської продукції





Про це повідомляє газета "Волинь-нова", посилаючись на дані обласного статуправління.



При зменшенні виробництва сільгосппродукції, агропідприємства показують зростання.



Згідно з повідомленням обласного статуправління, обсяг виробництва сільськогосподарської продукції у Волинській області в січні–серпні 2026 року порівняно із січнем–серпнем 2025 року зменшився на 4,8%.



При цьому агропідприємства показали ріст у 3,3%, а господарства населення - стрімке зменшення на 17,7%, інформує обласне статуправління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сільське господарство Волині просіло на 5 відсотків. Зменшення відбулось через стрімке падіння виробництва у господарствах населення.Про це повідомляє газета, посилаючись на дані обласного статуправління.При зменшенні виробництва сільгосппродукції, агропідприємства показують зростання.Згідно з повідомленням обласного статуправління, обсяг виробництва сільськогосподарської продукції у Волинській області в січні–серпні 2026 року порівняно із січнем–серпнем 2025 року зменшився на 4,8%.При цьому агропідприємства показали ріст у 3,3%, а господарства населення - стрімке зменшення на 17,7%, інформує обласне статуправління.

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