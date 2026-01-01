На Волині зменшилося виробництво сільськогосподарської продукції
Сьогодні, 14:39
Сільське господарство Волині просіло на 5 відсотків. Зменшення відбулось через стрімке падіння виробництва у господарствах населення.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова", посилаючись на дані обласного статуправління.
При зменшенні виробництва сільгосппродукції, агропідприємства показують зростання.
Згідно з повідомленням обласного статуправління, обсяг виробництва сільськогосподарської продукції у Волинській області в січні–серпні 2026 року порівняно із січнем–серпнем 2025 року зменшився на 4,8%.
При цьому агропідприємства показали ріст у 3,3%, а господарства населення - стрімке зменшення на 17,7%, інформує обласне статуправління.
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Про це повідомляє газета "Волинь-нова", посилаючись на дані обласного статуправління.
При зменшенні виробництва сільгосппродукції, агропідприємства показують зростання.
Згідно з повідомленням обласного статуправління, обсяг виробництва сільськогосподарської продукції у Волинській області в січні–серпні 2026 року порівняно із січнем–серпнем 2025 року зменшився на 4,8%.
При цьому агропідприємства показали ріст у 3,3%, а господарства населення - стрімке зменшення на 17,7%, інформує обласне статуправління.
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