На Волині зменшилося виробництво сільськогосподарської продукції

На Волині зменшилося виробництво сільськогосподарської продукції
Сільське господарство Волині просіло на 5 відсотків. Зменшення відбулось через стрімке падіння виробництва у господарствах населення.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова", посилаючись на дані обласного статуправління.

При зменшенні виробництва сільгосппродукції, агропідприємства показують зростання.

Згідно з повідомленням обласного статуправління, обсяг виробництва сільськогосподарської продукції у Волинській області в січні–серпні 2026 року порівняно із січнем–серпнем 2025 року зменшився на 4,8%.

При цьому агропідприємства показали ріст у 3,3%, а господарства населення - стрімке зменшення на 17,7%, інформує обласне статуправління.

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Теги: сільське господарство, Волинь, просідання, зменшення
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