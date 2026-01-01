Вбила новонароджену дитину: волинянці повідомили про підозру





Про це



Слідчі Ковельського районного управління поліції за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури повідомили 21-річній жительці Ковеля про підозру в умисному вбивстві матір’ю своєї новонародженої дитини одразу після пологів — за ст. 117 Кримінального кодексу України.



Правоохоронці встановили, що жінка приховувала вагітність, не перебувала на медичному обліку та не зверталася до закладів охорони здоров’я для спостереження.



Уночі 3 серпня 2026 року в одному із сіл Ковельського району вона самостійно народила доношеного хлопчика вагою 3350 грамів, після чого, за даними слідства, позбавила його життя. Тіло новонародженого жінка помістила до поліетиленового пакета та заховала.



Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.



Досудове розслідування триває.

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