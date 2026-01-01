Який тон вибирає нове покоління й чому щільне покриття вже не головне

Який тон вибирає нове покоління й чому щільне покриття вже не головне
Ще кілька років тому ідеальний тон часто означав майже бездоганно рівне матове обличчя. Тепер усе цікавіше: молодь хоче бачити шкіру живою, залишає веснянки, не ховає кожну дрібну нерівність і сміливіше грається з фінішами. Тому, тоналка, яку ви обираєте повинна повністю відповідати вашим очікуванням. У цьому році особливо помітний рух до природного сяйва, напівпрозорих текстур і м’якого blur-ефекту.

Один тон уже не диктує весь макіяж


Сучасна тональна основа стала набагато гнучкішою. Її можна нанести майже невагомим шаром, змішати з кремом або, навпаки, додати трохи більше там, де хочеться вирівняти колір. Замість правила «тон має все приховати» зараз працює інше: нехай продукт підтримує ваш образ. Саме тому поряд існують сяйливі флюїди, BB-креми, сатинові основи й легкі формули з soft-focus ефектом. Особливо добре це видно в актуальних трендах.

Який тон пасує різним стилям макіяжу


Не обов’язково шукати одну універсальну формулу на всі випадки. Значно цікавіше мати засіб, який відповідає саме тому ефекту, який ви любите:

  • для clean girl вибирайте легкий рідкий тональний крем або skin tint із природним чи трохи сяйливим фінішем, щоб веснянки й текстура залишалися видимими;

  • для no-makeup makeup підійде BB крем або напівпрозора основа, яку можна нанести лише на центр обличчя й добре розтушувати до країв;

  • для blurred skin шукайте формулу з м’яким сатиново-матовим ефектом, яка візуально згладжує текстуру, але не створює відчуття важкої маски;

  • для soft glam можна вибрати середнє покриття й поступово нашарувати його там, де хочеться більш відполірованого результату;

  • для контурингу краще працює тон із рівним середнім покриттям, на якому кремові скульптори та бронзери легко розтушовуються без плям;

  • для sun-kissed образу залиште тон легким, а теплоту додайте бронзером і рум’янами, щоб обличчя не втратило природний рельєф.

    • Тут немає правильного чи неправильного варіанта. Сьогодні можна зробити майже «голе» обличчя, а завтра захотіти більш виразний soft glam – і це все одно буде ваш стиль.

    Тон краще приміряти, а не вгадувати


    Навіть наймодніша формула не принесе задоволення, якщо відтінок або текстура не підходять саме вам. Нанесіть засіб на ділянку біля щелепи, дайте йому трохи часу й подивіться на результат за денного світла. Зверніть увагу, чи не змінився колір через 15–20 хвилин, чи не підкреслилася сухість і чи комфортно відчувається покриття. Якщо хочеться рівної шкіри без ефекту маски, спробуйте наносити продукт тонким шаром і додавати ще тільки там, де це справді потрібно.

    У магазинах мережі BROCARD можна не просто подивитися на відтінки, а й приміряти різні фініші та зрозуміти, який із них найбільше схожий на вас. Консультанти допоможуть порівняти легкі, сатинові, матові й більш перекривні тональні основи, а коли улюблений варіант уже знайдений, наступний флакон зручно замовити онлайн.

    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Теги: тоналка, BROCARD, реклама
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
    На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
    Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    Який тон вибирає нове покоління й чому щільне покриття вже не головне
    Сьогодні, 13:46
    У небі над Волинню та Рівненщиною збили 14 реактивних БпЛА «Герань-5»
    Сьогодні, 13:27
    Вбила новонароджену дитину: волинянці повідомили про підозру
    Сьогодні, 13:17
    Як купити новий автомобіль в Україні
    Сьогодні, 12:31
    Хронічний кашель у літніх людей: коли потрібна консультація лікаря
    Сьогодні, 12:18
    Медіа
    відео
    1/8