Який тон вибирає нове покоління й чому щільне покриття вже не головне





Один тон уже не диктує весь макіяж

Сучасна тональна основа стала набагато гнучкішою. Її можна нанести майже невагомим шаром, змішати з кремом або, навпаки, додати трохи більше там, де хочеться вирівняти колір. Замість правила «тон має все приховати» зараз працює інше: нехай продукт підтримує ваш образ. Саме тому поряд існують сяйливі флюїди, BB-креми, сатинові основи й легкі формули з soft-focus ефектом. Особливо добре це видно в актуальних трендах.



Який тон пасує різним стилям макіяжу

Не обов’язково шукати одну універсальну формулу на всі випадки. Значно цікавіше мати засіб, який відповідає саме тому ефекту, який ви любите:



для clean girl вибирайте легкий рідкий тональний крем або skin tint із природним чи трохи сяйливим фінішем, щоб веснянки й текстура залишалися видимими;

для no-makeup makeup підійде BB крем або напівпрозора основа, яку можна нанести лише на центр обличчя й добре розтушувати до країв;

для blurred skin шукайте формулу з м’яким сатиново-матовим ефектом, яка візуально згладжує текстуру, але не створює відчуття важкої маски;

для soft glam можна вибрати середнє покриття й поступово нашарувати його там, де хочеться більш відполірованого результату;

для контурингу краще працює тон із рівним середнім покриттям, на якому кремові скульптори та бронзери легко розтушовуються без плям;

для sun-kissed образу залиште тон легким, а теплоту додайте бронзером і рум’янами, щоб обличчя не втратило природний рельєф.

Тут немає правильного чи неправильного варіанта. Сьогодні можна зробити майже «голе» обличчя, а завтра захотіти більш виразний soft glam – і це все одно буде ваш стиль.



Тон краще приміряти, а не вгадувати

Навіть наймодніша формула не принесе задоволення, якщо відтінок або текстура не підходять саме вам. Нанесіть засіб на ділянку біля щелепи, дайте йому трохи часу й подивіться на результат за денного світла. Зверніть увагу, чи не змінився колір через 15–20 хвилин, чи не підкреслилася сухість і чи комфортно відчувається покриття. Якщо хочеться рівної шкіри без ефекту маски, спробуйте наносити продукт тонким шаром і додавати ще тільки там, де це справді потрібно.



У магазинах мережі BROCARD можна не просто подивитися на відтінки, а й приміряти різні фініші та зрозуміти, який із них найбільше схожий на вас. Консультанти допоможуть порівняти легкі, сатинові, матові й більш перекривні тональні основи, а коли улюблений варіант уже знайдений, наступний флакон зручно замовити онлайн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще кілька років тому ідеальний тон часто означав майже бездоганно рівне матове обличчя. Тепер усе цікавіше: молодь хоче бачити шкіру живою, залишає веснянки, не ховає кожну дрібну нерівність і сміливіше грається з фінішами. Тому, тоналка , яку ви обираєте повинна повністю відповідати вашим очікуванням. У цьому році особливо помітний рух до природного сяйва, напівпрозорих текстур і м’якого blur-ефекту.Сучасна тональна основа стала набагато гнучкішою. Її можна нанести майже невагомим шаром, змішати з кремом або, навпаки, додати трохи більше там, де хочеться вирівняти колір. Замість правила «тон має все приховати» зараз працює інше: нехай продукт підтримує ваш образ. Саме тому поряд існують сяйливі флюїди, BB-креми, сатинові основи й легкі формули з soft-focus ефектом. Особливо добре це видно в актуальних трендах.Не обов’язково шукати одну універсальну формулу на всі випадки. Значно цікавіше мати засіб, який відповідає саме тому ефекту, який ви любите:Тут немає правильного чи неправильного варіанта. Сьогодні можна зробити майже «голе» обличчя, а завтра захотіти більш виразний soft glam – і це все одно буде ваш стиль.Навіть наймодніша формула не принесе задоволення, якщо відтінок або текстура не підходять саме вам. Нанесіть засіб на ділянку біля щелепи, дайте йому трохи часу й подивіться на результат за денного світла. Зверніть увагу, чи не змінився колір через 15–20 хвилин, чи не підкреслилася сухість і чи комфортно відчувається покриття. Якщо хочеться рівної шкіри без ефекту маски, спробуйте наносити продукт тонким шаром і додавати ще тільки там, де це справді потрібно.У магазинах мережі BROCARD можна не просто подивитися на відтінки, а й приміряти різні фініші та зрозуміти, який із них найбільше схожий на вас. Консультанти допоможуть порівняти легкі, сатинові, матові й більш перекривні тональні основи, а коли улюблений варіант уже знайдений, наступний флакон зручно замовити онлайн.

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