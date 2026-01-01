Який тон вибирає нове покоління й чому щільне покриття вже не головне
Сьогодні, 13:46
Ще кілька років тому ідеальний тон часто означав майже бездоганно рівне матове обличчя. Тепер усе цікавіше: молодь хоче бачити шкіру живою, залишає веснянки, не ховає кожну дрібну нерівність і сміливіше грається з фінішами. Тому, тоналка, яку ви обираєте повинна повністю відповідати вашим очікуванням. У цьому році особливо помітний рух до природного сяйва, напівпрозорих текстур і м’якого blur-ефекту.
Сучасна тональна основа стала набагато гнучкішою. Її можна нанести майже невагомим шаром, змішати з кремом або, навпаки, додати трохи більше там, де хочеться вирівняти колір. Замість правила «тон має все приховати» зараз працює інше: нехай продукт підтримує ваш образ. Саме тому поряд існують сяйливі флюїди, BB-креми, сатинові основи й легкі формули з soft-focus ефектом. Особливо добре це видно в актуальних трендах.
Не обов’язково шукати одну універсальну формулу на всі випадки. Значно цікавіше мати засіб, який відповідає саме тому ефекту, який ви любите:
для clean girl вибирайте легкий рідкий тональний крем або skin tint із природним чи трохи сяйливим фінішем, щоб веснянки й текстура залишалися видимими;
для no-makeup makeup підійде BB крем або напівпрозора основа, яку можна нанести лише на центр обличчя й добре розтушувати до країв;
для blurred skin шукайте формулу з м’яким сатиново-матовим ефектом, яка візуально згладжує текстуру, але не створює відчуття важкої маски;
для soft glam можна вибрати середнє покриття й поступово нашарувати його там, де хочеться більш відполірованого результату;
для контурингу краще працює тон із рівним середнім покриттям, на якому кремові скульптори та бронзери легко розтушовуються без плям;
для sun-kissed образу залиште тон легким, а теплоту додайте бронзером і рум’янами, щоб обличчя не втратило природний рельєф.
Тут немає правильного чи неправильного варіанта. Сьогодні можна зробити майже «голе» обличчя, а завтра захотіти більш виразний soft glam – і це все одно буде ваш стиль.
Навіть наймодніша формула не принесе задоволення, якщо відтінок або текстура не підходять саме вам. Нанесіть засіб на ділянку біля щелепи, дайте йому трохи часу й подивіться на результат за денного світла. Зверніть увагу, чи не змінився колір через 15–20 хвилин, чи не підкреслилася сухість і чи комфортно відчувається покриття. Якщо хочеться рівної шкіри без ефекту маски, спробуйте наносити продукт тонким шаром і додавати ще тільки там, де це справді потрібно.
У магазинах мережі BROCARD можна не просто подивитися на відтінки, а й приміряти різні фініші та зрозуміти, який із них найбільше схожий на вас. Консультанти допоможуть порівняти легкі, сатинові, матові й більш перекривні тональні основи, а коли улюблений варіант уже знайдений, наступний флакон зручно замовити онлайн.
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Один тон уже не диктує весь макіяж
Сучасна тональна основа стала набагато гнучкішою. Її можна нанести майже невагомим шаром, змішати з кремом або, навпаки, додати трохи більше там, де хочеться вирівняти колір. Замість правила «тон має все приховати» зараз працює інше: нехай продукт підтримує ваш образ. Саме тому поряд існують сяйливі флюїди, BB-креми, сатинові основи й легкі формули з soft-focus ефектом. Особливо добре це видно в актуальних трендах.
Який тон пасує різним стилям макіяжу
Не обов’язково шукати одну універсальну формулу на всі випадки. Значно цікавіше мати засіб, який відповідає саме тому ефекту, який ви любите:
Тут немає правильного чи неправильного варіанта. Сьогодні можна зробити майже «голе» обличчя, а завтра захотіти більш виразний soft glam – і це все одно буде ваш стиль.
Тон краще приміряти, а не вгадувати
Навіть наймодніша формула не принесе задоволення, якщо відтінок або текстура не підходять саме вам. Нанесіть засіб на ділянку біля щелепи, дайте йому трохи часу й подивіться на результат за денного світла. Зверніть увагу, чи не змінився колір через 15–20 хвилин, чи не підкреслилася сухість і чи комфортно відчувається покриття. Якщо хочеться рівної шкіри без ефекту маски, спробуйте наносити продукт тонким шаром і додавати ще тільки там, де це справді потрібно.
У магазинах мережі BROCARD можна не просто подивитися на відтінки, а й приміряти різні фініші та зрозуміти, який із них найбільше схожий на вас. Консультанти допоможуть порівняти легкі, сатинові, матові й більш перекривні тональні основи, а коли улюблений варіант уже знайдений, наступний флакон зручно замовити онлайн.
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