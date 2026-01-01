У небі над Волинню та Рівненщиною збили 14 реактивних БпЛА «Герань-5»





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"Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 14 реактивних БпЛА типу «Герань-5».



Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською та Рівненською областями.



Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні, 30 вересня, Росія від ранку атакує Волинь реактивними дронами. Близько 7 ранку





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі та зранку 30 вересня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.Про це повідомили у Повітряних силах."Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 14 реактивних БпЛА типу «Герань-5».Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською та Рівненською областями.Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні, 30 вересня,. Близько 7 ранку у Луцьку пролунали перші вибухи , працювали сили протиповітряної оборони. Запуск "шахедів" продовжувався і протягом першої половини дня.

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