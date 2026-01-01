У небі над Волинню та Рівненщиною збили 14 реактивних БпЛА «Герань-5»

У небі над Волинню та Рівненщиною збили 14 реактивних БпЛА «Герань-5»
Вночі та зранку 30 вересня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 14 реактивних БпЛА типу «Герань-5».

Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською та Рівненською областями.

Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 вересня, Росія від ранку атакує Волинь реактивними дронами. Близько 7 ранку у Луцьку пролунали перші вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. Запуск "шахедів" продовжувався і протягом першої половини дня.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Рівненщина, атака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Який тон вибирає нове покоління й чому щільне покриття вже не головне
Сьогодні, 13:46
У небі над Волинню та Рівненщиною збили 14 реактивних БпЛА «Герань-5»
Сьогодні, 13:27
Вбила новонароджену дитину: волинянці повідомили про підозру
Сьогодні, 13:17
Як купити новий автомобіль в Україні
Сьогодні, 12:31
Хронічний кашель у літніх людей: коли потрібна консультація лікаря
Сьогодні, 12:18
Медіа
відео
1/8