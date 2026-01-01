У небі над Волинню та Рівненщиною збили 14 реактивних БпЛА «Герань-5»
Сьогодні, 13:27
Вночі та зранку 30 вересня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.
Про це повідомили у Повітряних силах.
"Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 14 реактивних БпЛА типу «Герань-5».
Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською та Рівненською областями.
Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 30 вересня, Росія від ранку атакує Волинь реактивними дронами. Близько 7 ранку у Луцьку пролунали перші вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. Запуск "шахедів" продовжувався і протягом першої половини дня.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
"Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 14 реактивних БпЛА типу «Герань-5».
Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською та Рівненською областями.
Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 30 вересня, Росія від ранку атакує Волинь реактивними дронами. Близько 7 ранку у Луцьку пролунали перші вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. Запуск "шахедів" продовжувався і протягом першої половини дня.
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