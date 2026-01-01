Ретраслятори у Білорусі допомагають дронам РФ бити по Волині, впритул до кордону з Польщею, - Демченко





Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу в



«По кордону з Білоруссю якихось суттєвих змін не фіксується. Як і раніше, нарощення або формування ударних груп або загалом збільшення чисельності, присутності на території Білорусі чи білоруської армії, чи підрозділів Російської Федерації - цього не відмічається», - сказав речник.



Водночас, за його словами, Білорусь продовжує підтримувати атаки Російської Федерації на територію України із застосуванням ударних БпЛА за допомогою ретрансляторів та інших технічних засобів, які підсилюють сигнал для російських дронів.



«Тому, як бачимо, ворог за останній час, особливо з початку вересня, досить активно застосовує свої безпілотні літальні апарати для ударів і по західних областях нашої держави. Зокрема, це стосується Волинської області, коли атаки приходяться і по напрямку пунктів пропуску, фактично долітаючи впритул до кордону з Польщею», - підкреслив Демченко.



28 вересня російський ударний дрон влучив за кількасот метрів від кордону з Республікою Польща в селі Старовойтове Ковельського району Волинської області (МПП «Ягодин»).



У ніч проти 13 вересня на Волині внаслідок атаки РФ пошкоджено АЗС біля ПП «Ягодин» на кордоні з Польщею, а також локомотив неподалік кордону з Польщею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь продовжує підтримувати дронові атаки РФ на Україну за допомогою своїх ретрансляторів.Про це заявив речник Держприкордонслужбина брифінгу в Укрінформі «По кордону з Білоруссю якихось суттєвих змін не фіксується. Як і раніше, нарощення або формування ударних груп або загалом збільшення чисельності, присутності на території Білорусі чи білоруської армії, чи підрозділів Російської Федерації - цього не відмічається», - сказав речник.Водночас, за його словами, Білорусь продовжує підтримувати атаки Російської Федерації на територію України із застосуванням ударних БпЛА за допомогою ретрансляторів та інших технічних засобів, які підсилюють сигнал для російських дронів.«Тому, як бачимо, ворог за останній час, особливо з початку вересня, досить активно застосовує свої безпілотні літальні апарати для ударів і по західних областях нашої держави. Зокрема, це стосується Волинської області, коли атаки приходяться і по напрямку пунктів пропуску, фактично долітаючи впритул до кордону з Польщею», - підкреслив Демченко.28 вересня російський ударний дрон влучив за кількасот метрів від кордону з Республікою Польща в селі Старовойтове Ковельського району Волинської області (МПП «Ягодин»).У ніч проти 13 вересня на Волині внаслідок атаки РФ пошкоджено АЗС біля ПП «Ягодин» на кордоні з Польщею, а також локомотив неподалік кордону з Польщею.

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