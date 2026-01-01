Волинянка «вполювала» майже 100 білих грибів
Сьогодні, 08:20
Знову волинські грибники й грибниці дивують своєю майстерністю «ремесла» збиральництва. Цього разу на «тихому полюванні» жительці Володимира вдалося назбирати майже сотню білих грибів.
Своїми успіхами поділилася Наталія Процан у фейсбук-спільноті «Грибники Волині», передає "Конкурент".
Серед знахідок білі гриби різного «калібру»: від молодих та малих, і до таких, що розміром з долоню.
Лісові трофеї волинянки навіть заповнили майже всю площу капоту від автомобіля.
У коментарях користувачі пишуть позитивні відгуки, а сама жінка каже, що цей грибний сезон щедрий, тому і «ліниві» шукачі не підуть з лісу із порожнім кошиком.
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Своїми успіхами поділилася Наталія Процан у фейсбук-спільноті «Грибники Волині», передає "Конкурент".
Серед знахідок білі гриби різного «калібру»: від молодих та малих, і до таких, що розміром з долоню.
Лісові трофеї волинянки навіть заповнили майже всю площу капоту від автомобіля.
У коментарях користувачі пишуть позитивні відгуки, а сама жінка каже, що цей грибний сезон щедрий, тому і «ліниві» шукачі не підуть з лісу із порожнім кошиком.
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