Чи очікувати магнітні бурі 2 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У п'ятницю, 2 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на дуже низькому рівні.
У п'ятницю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.
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За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на дуже низькому рівні.
У п'ятницю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.
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