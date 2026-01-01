Чи очікувати магнітні бурі 2 жовтня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 2 жовтня: прогноз
У п'ятницю, 2 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).

Як повідомляють у Meteoprog, упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на дуже низькому рівні.

У п'ятницю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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