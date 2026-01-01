Чи очікувати магнітні бурі 2 жовтня: прогноз





За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).



Як повідомляють у Meteoprog, упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на дуже низькому рівні.



У п'ятницю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.



"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 2 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується.За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).Як повідомляють у Meteoprog, упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на дуже низькому рівні.У п'ятницю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою."Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.

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