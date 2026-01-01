Курс валют на 2 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 15 копійок і становить 44,83 грн. Натомість показники євро та злотого впали — кожен на 2 копійки.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,83 (+15 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,69 (-2 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,59 (-2 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на пʼятницю, 2 жовтня.Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 15 копійок і становить 44,83 грн. Натомість показники євро та злотого впали — кожен на 2 копійки.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,83 (+15 коп.)Курс євро1 євро — 50,69 (-2 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,59 (-2 коп.)

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