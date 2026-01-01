Курс валют на 2 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на пʼятницю, 2 жовтня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 15 копійок і становить 44,83 грн. Натомість показники євро та злотого впали — кожен на 2 копійки.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,83 (+15 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,69 (-2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,59 (-2 коп.)
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Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 15 копійок і становить 44,83 грн. Натомість показники євро та злотого впали — кожен на 2 копійки.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,83 (+15 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,69 (-2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,59 (-2 коп.)
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