Курс валют на 2 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 2 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на пʼятницю, 2 жовтня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 15 копійок і становить 44,83 грн. Натомість показники євро та злотого впали — кожен на 2 копійки.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,83 (+15 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,69 (-2 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,59 (-2 коп.)

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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