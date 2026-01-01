Уночі росіяни вдарили по Південному мосту втретє

Уночі росіяни вдарили по Південному мосту втретє
Після нічної російської атаки в Києві перекрили Південний міст, міст Патона і міст Метро для громадського транспорту — рух здійснюється через Дарницький. Уночі росіяни знову вдарили по Південному.

Про це повідомили в КМДА, пише Громадське.

Уночі, близько п’ятої години, міський голова Віталій Кличко повідомляв, що росіяни втретє влучили в Південний міст.

Так, через обмеження руху Південним мостом рух автобусів № 22, 91 організований через Дарницький міст.

Після перекриття мосту Патона автобуси № 51, 55, 115 та 118-Д також ходять через Дарницький міст. Тим часом рух тролейбусів організований за маршрутом № 43: Кібернетичний центр — площа Либідська; № 50: вул. Милославська — Дарницька площа.

Міст Метро перекрили в напрямку правого берега. Рух автобуса № 1-М організований через Подільський міст.

Попереднього разу міст атакували ввечері — тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник та загородження метрополітену.

А вперше російські війська атакували опорну частину Південного мосту вдень 1 жовтня.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що, за попередніми результатами, фахівці не виявили критичних пошкоджень мосту.

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Теги: Росія, війна
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