На Рівненщині росіяни поцілили у цивільне підприємство

На Рівненщині росіяни поцілили у цивільне підприємство
На Рівненщині під час нічної російської атаки зазнало пошкоджень цивільне підприємство.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Цивільне підприємство зазнало ушкоджень під час нічної атаки ворога.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Через загорання приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будинків.

Відповідні служби працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівненщина, атака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Відродження горіла квартира, евакуювали жінку
Сьогодні, 10:21
На Рівненщині росіяни поцілили у цивільне підприємство
Сьогодні, 09:34
Уночі росіяни вдарили по Південному мосту втретє
Сьогодні, 09:17
Волинянка «вполювала» майже 100 білих грибів
Сьогодні, 08:20
В Україні зменшаться зарплати: економісти назвали несподівані причини
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8