На Рівненщині росіяни поцілили у цивільне підприємство
Сьогодні, 09:34
На Рівненщині під час нічної російської атаки зазнало пошкоджень цивільне підприємство.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Цивільне підприємство зазнало ушкоджень під час нічної атаки ворога.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Через загорання приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будинків.
Відповідні служби працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив у Телеграмі начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Цивільне підприємство зазнало ушкоджень під час нічної атаки ворога.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Через загорання приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будинків.
Відповідні служби працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.
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