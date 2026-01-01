На Рівненщині росіяни поцілили у цивільне підприємство





Про це Олександр Коваль.



"Цивільне підприємство зазнало ушкоджень під час нічної атаки ворога.



За попередньою інформацією, люди не постраждали.



Через загорання приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будинків.



Відповідні служби працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині під час нічної російської атаки зазнало пошкоджень цивільне підприємство.Про це повідомив у Телеграмі начальник Рівненської ОВА"Цивільне підприємство зазнало ушкоджень під час нічної атаки ворога.За попередньою інформацією, люди не постраждали.Через загорання приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будинків.Відповідні служби працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.

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