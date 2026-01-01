У Луцьку на Відродження горіла квартира, евакуювали жінку

У Луцьку на Відродження горіла квартира, евакуювали жінку
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в квартирі та евакуювали її мешканку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора, 1 жовтня, о 16:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на проспекті Відродження у Луцьку.

На місце події прибули рятувальники міста. Під час розвідки вогнеборці виявили літню жінку, її евакуювали на свіже повітря.

О 16:21 пожежу ліквідували за допомогою водяного ствола.
У Луцьку на Відродження горіла квартира, евакуювали жінку

Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.
У Луцьку на Відродження горіла квартира, евакуювали жінку
У Луцьку на Відродження горіла квартира, евакуювали жінку

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Теги: пожежа, Волинь
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