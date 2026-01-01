Чому дорожчає оренда житла у Луцьку? ВІДЕО





Станом на кінець вересня середня ціна оренди однокімнатної квартири в новобудові становить 12–16 тисяч гривень на місяць. Двокімнатні квартири коштують від 16 тисяч гривень, трикімнатні — дорожче.







«Доступне житло знайти дуже тяжко»: як шукають квартири орендарі



Максим Торкотюк — студент четвертого курсу. Торік він жив у гуртожитку, але цього року потрапити туди не зміг, тому разом із другом почав шукати квартиру.



«Жив у гуртожитку, але дуже великий потік першокурсників і місця в гуртожитку мені не знайшлося, тому довелося шукати квартиру. Трохи проблемно, бо в Луцьку дуже великий попит. Я хотів щось більш бюджетне».



Зрештою хлопці винайняли двокімнатну квартиру. Перед заселенням підписали з власником договір. У документі, каже Максим, прописали умови проживання, суму оплати, техніку та перелік людей, які житимуть у квартирі.



«Спочатку договір підписали на рік і в самому договорі підняття ціни не передбачено», — додав студент.



За квартиру хлопці разом платять 13 тисяч гривень на місяць.



Комунальні послуги в середньому обходяться ще у близько 2 тисячі гривень. «Кусається ціна трохи, але щось бюджетно знайти дуже тяжко», — ділиться студент.



Антон Стадник винаймає житло разом із дівчиною. Каже: обрали новобудову заради комфорту — хотіли сучасну оселю. За два роки орендна плата за їхню квартиру зросла з 14 до 17 тисяч гривень.



«Пошук був доволі складний. Нам дуже пощастило знайти квартиру на OLX. Я побачив оголошення від власника, — Говорить Антон. — Ми починали з орендної плати 14 тисяч, потім нам підняли плату до 15 тисяч і нещодавно нам підняли до 17 тисяч гривень».



Які райони Луцька найбільше цікавлять орендарів



За словами представниці Волинського відділення Асоціації фахівців з нерухомості Тетяни Шевчук, нині попит на оренду житла в Луцьку перевищує пропозицію. Найбільше орендарів цікавлять квартири поблизу навчальних закладів та в новобудовах.



Серед районів, де є найбільший попит, фахівчиня називає 55-й квартал, Привокзальний, центр, Львівську та ДПЗ.



Влітку та восени на ринок оренди також впливає приїзд студентів. Окрім цього, до Луцька переїжджають люди з інших регіонів України.



«На сьогодні ми спостерігаємо переселення людей з інших місць. Найбільше в нас людей з Києва, Сум, є Харків. Хочуть перезимувати, щоб діти ходили в школу в безпечних умовах», — розповіла Тетяна Шевчук.



За її словами, попит є не лише на бюджетні квартири. Орендарі також шукають житло преміального класу.



Скільки коштує оренда квартири в Луцьку



Станом на кінець вересня, за даними фахівчині з нерухомості, середня вартість оренди:



однокімнатної квартири в новобудові — 12–16 тисяч гривень на місяць;



двокімнатної — від 16 тисяч гривень;



трикімнатної — дорожче залежно від стану, району та характеристик житла.



Загалом із липня до вересня вартість оренди житла в Луцьку, за словами Тетяни Шевчук, зросла приблизно на 20%.



Що має бути в договорі оренди



Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, цього року в області зафіксували декілька випадків шахрайств, пов'язаних з орендою житла. Правоохоронці рекомендують самостійно оглядати житло, перш ніж перераховувати кошти за оренду. Ще одна порада — зберігати переписку, скріншоти і усі рахунки.



Після огляду помешкання, перед заселенням юристи радять оформлювати відносини з власником письмово.



Адвокатка, заступниця начальника Луцького відділу надання безоплатної правничої допомоги Юлія Назарук пояснює: у договорі оренди мають бути визначені істотні умови — зокрема, предмет договору, ціна та строк його дії.



Окремо, радить вона, в договорі варто прописати умови щодо зміни орендної плати.



«Цей платіж з плином часу може бути переглянутий, але за умовами, які зазначені саме в договорі. Одностороння зміна даного розміру не допускається», — пояснила Юлія Назарук.



Договір оренди житла строком до трьох років не потребує нотаріального посвідчення.



Хто має сплачувати податки з оренди житла



Власник квартири, який отримує дохід від її здавання в оренду, має виконувати податкові зобов'язання.



За даними податкової служби, у 2025 році на Волині близько 500 орендодавців задекларували доходи від здавання житла на загальну суму майже 75 мільйонів гривень. У Луцьку 200 орендодавців задекларували майже 60 мільйонів гривень таких доходів.



Начальник управління оподаткування фізичних осіб на Волині Олександр Котюн розповів, що людина, яка здає власне житло, повинна самостійно задекларувати отриманий дохід.



Податкова може отримувати інформацію про орендодавців із різних джерел — зокрема, з реєстрів, від територіальних громад та за зверненнями громадян. Якщо власник систематично здає багато квартир і фактично займається цим як підприємницькою діяльністю, він має зареєструватися підприємцем.



За неподання річної декларації, за словами представника податкової, передбачений штраф 340 гривень, а за повторне порушення — 1020 гривень. У разі несвоєчасної сплати податків також можуть застосовуватися штрафні санкції.



Для доходу фізичної особи від здавання власного житла податкова вказує на сплату 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, а в разі встановлення порушення під час перевірки можуть застосовуватися додаткові штрафні санкції.



Доходи, отримані у 2026 році, орендодавці декларуватимуть у період з 1 січня до 1 травня 2027 року.



Чому оренда у Луцьку дорожчає



Основний фактор нинішнього зростання цін у Луцьку — збільшення попиту, говорить Тетяна Шевчук.



Восени до традиційного попиту з боку студентів додається також попит від людей, які переїжджають до обласного цнтру Волині з інших регіонів. Водночас пропозиція квартир не збільшується такими ж темпами. Це, за словами фахівчині, і впливає на вартість оренди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку за останні три місяці вартість оренди житла зросла орієнтовно на 20%. Фахівці ринку нерухомості пов'язують це зі збільшенням попиту, зокрема через початок навчального року та приїзд людей із інших регіонів України.Станом на кінець вересня середня ціна оренди однокімнатної квартири в новобудові становить 12–16 тисяч гривень на місяць. Двокімнатні квартири коштують від 16 тисяч гривень, трикімнатні — дорожче. Суспільне розповідає, чому зросли ціни, які райони Луцька найбільше цікавлять орендарів, як правильно оформити договір та хто має сплачувати податки з оренди.— студент четвертого курсу. Торік він жив у гуртожитку, але цього року потрапити туди не зміг, тому разом із другом почав шукати квартиру.«Жив у гуртожитку, але дуже великий потік першокурсників і місця в гуртожитку мені не знайшлося, тому довелося шукати квартиру. Трохи проблемно, бо в Луцьку дуже великий попит. Я хотів щось більш бюджетне».Зрештою хлопці винайняли двокімнатну квартиру. Перед заселенням підписали з власником договір. У документі, каже Максим, прописали умови проживання, суму оплати, техніку та перелік людей, які житимуть у квартирі.«Спочатку договір підписали на рік і в самому договорі підняття ціни не передбачено», — додав студент.За квартиру хлопці разом платять 13 тисяч гривень на місяць.Комунальні послуги в середньому обходяться ще у близько 2 тисячі гривень. «Кусається ціна трохи, але щось бюджетно знайти дуже тяжко», — ділиться студент.винаймає житло разом із дівчиною. Каже: обрали новобудову заради комфорту — хотіли сучасну оселю. За два роки орендна плата за їхню квартиру зросла з 14 до 17 тисяч гривень.«Пошук був доволі складний. Нам дуже пощастило знайти квартиру на OLX. Я побачив оголошення від власника, — Говорить Антон. — Ми починали з орендної плати 14 тисяч, потім нам підняли плату до 15 тисяч і нещодавно нам підняли до 17 тисяч гривень».За словами представниці Волинського відділення Асоціації фахівців з нерухомості, нині попит на оренду житла в Луцьку перевищує пропозицію. Найбільше орендарів цікавлять квартири поблизу навчальних закладів та в новобудовах.Серед районів, де є найбільший попит, фахівчиня називає 55-й квартал, Привокзальний, центр, Львівську та ДПЗ.Влітку та восени на ринок оренди також впливає приїзд студентів. Окрім цього, до Луцька переїжджають люди з інших регіонів України.«На сьогодні ми спостерігаємо переселення людей з інших місць. Найбільше в нас людей з Києва, Сум, є Харків. Хочуть перезимувати, щоб діти ходили в школу в безпечних умовах», — розповіла Тетяна Шевчук.За її словами, попит є не лише на бюджетні квартири. Орендарі також шукають житло преміального класу.Станом на кінець вересня, за даними фахівчині з нерухомості, середня вартість оренди:однокімнатної квартири в новобудові — 12–16 тисяч гривень на місяць;двокімнатної — від 16 тисяч гривень;трикімнатної — дорожче залежно від стану, району та характеристик житла.Загалом із липня до вересня вартість оренди житла в Луцьку, за словами Тетяни Шевчук, зросла приблизно на 20%.Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині, цього року в області зафіксували декілька випадків шахрайств, пов'язаних з орендою житла. Правоохоронці рекомендують самостійно оглядати житло, перш ніж перераховувати кошти за оренду. Ще одна порада — зберігати переписку, скріншоти і усі рахунки.Після огляду помешкання, перед заселенням юристи радять оформлювати відносини з власником письмово.Адвокатка, заступниця начальника Луцького відділу надання безоплатної правничої допомогипояснює: у договорі оренди мають бути визначені істотні умови — зокрема, предмет договору, ціна та строк його дії.Окремо, радить вона, в договорі варто прописати умови щодо зміни орендної плати.«Цей платіж з плином часу може бути переглянутий, але за умовами, які зазначені саме в договорі. Одностороння зміна даного розміру не допускається», — пояснила Юлія Назарук.Договір оренди житла строком до трьох років не потребує нотаріального посвідчення.Власник квартири, який отримує дохід від її здавання в оренду, має виконувати податкові зобов'язання.За даними податкової служби, у 2025 році на Волині близько 500 орендодавців задекларували доходи від здавання житла на загальну суму майже 75 мільйонів гривень. У Луцьку 200 орендодавців задекларували майже 60 мільйонів гривень таких доходів.Начальник управління оподаткування фізичних осіб на Волині Олександр Котюн розповів, що людина, яка здає власне житло, повинна самостійно задекларувати отриманий дохід.Податкова може отримувати інформацію про орендодавців із різних джерел — зокрема, з реєстрів, від територіальних громад та за зверненнями громадян. Якщо власник систематично здає багато квартир і фактично займається цим як підприємницькою діяльністю, він має зареєструватися підприємцем.За неподання річної декларації, за словами представника податкової, передбачений штраф 340 гривень, а за повторне порушення — 1020 гривень. У разі несвоєчасної сплати податків також можуть застосовуватися штрафні санкції.Для доходу фізичної особи від здавання власного житла податкова вказує на сплату 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, а в разі встановлення порушення під час перевірки можуть застосовуватися додаткові штрафні санкції.Доходи, отримані у 2026 році, орендодавці декларуватимуть у період з 1 січня до 1 травня 2027 року.Основний фактор нинішнього зростання цін у Луцьку — збільшення попиту, говорить Тетяна Шевчук.Восени до традиційного попиту з боку студентів додається також попит від людей, які переїжджають до обласного цнтру Волині з інших регіонів. Водночас пропозиція квартир не збільшується такими ж темпами. Це, за словами фахівчині, і впливає на вартість оренди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію