Багатотідна мама з Волині вирощує 15 різновидів декоративних гарбузів. ВІДЕО

Олена Коришко із села Милуші вирощує 15 різновидів гарбузів, з них — більшість декоративні. Почала займатися цією справою під час повномасштабної війни.



Жінка розповіла



«Цей різновид — назва його «Кукурбіта». Ну, а ми його називаємо «гусачок». Це наша така власна назва. Далі оце «Бейбі Бу». Він дуже малесенький, ми їх називаємо «смугастики». Ось ці, назви не пам'ятаю. Ми їх називаємо «восьминіжка». Вони як патісон, досить такі стійкі. Нікуди не будуть падати», — розповідає господиня.



На городі вона господарює не сама, а з чоловіком. Допомагають і троє діток. Вирощують хризантеми, сухоцвіти і декоративні гарбузи. Мають більше 15 видів гарбузів, з них вісім є декоративні. Городництвом родина займається вже три роки, декоративними гарбузами — два.



«Вони неїстівні, вони для декору на фотозони, дітям до школи на поробки. Їх їсти не можна, але є от ще отакі, коли вибирається серединка, підсушується, засипається туди крупа і може бути як маракас. Лежать вони досить довго, рік, навіть і більше», — каже Олена Коришко.



Основного поля, яке обробляють, десь близько гектара, але в різних місцях, каже господиня.



«Гарбузів в цьому році не дуже багато. Так, як була посуха, багато не посходило і ми вже не розраховували на велику кількість, більше акценту робили на такі городні культури: помідори, перець, баклажани», — розповідає жінка.



Вирощувати декоративні гарбузи — це була ідея чоловіка, говорить Олена Коришко, він побачив в інтернеті, йому дуже сподобалось. Жінка каже, що їх вирощувати не важко: єдине, коли посіяли з весни, то їх треба полоти, щоб не заросли бур'янами та зіллям, їм потрібен простір, щоб плестися. Кропити від шкідників декоративні гарбузи не треба.



«Як не було дощів, полив був рідко, але він був. Ми їх поливали. У нас є мотоблок з причепом, ми ставимо бочки з водою і так з поливачки поливаємо», — говорить жінка.



Цього року, каже, урожай хороший на кущі по 5-6 гарбузів.



Цього року вперше посіяли китайський гарбуз — він сіється на насіння на підщепи для кавунів і динь. В нього коренева система дуже міцна.



«Сіється Шинтоза і сіється кавун в окремі ємності. Коли вже має 4 листки і підщеплюється сам кавун. Тобто верх — це кавун. Він не декоративний. Це гарбуз на кашу. Його можна потім розрізати, зварити кашу чи зробити запіканку, грушоподібний. Він солодкий», — каже Олена Коришко.



Збиратимуть урожай гарбузів наприкінці жовтня та на початку листопада, каже жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Багатодітна мамаіз села Милуші вирощує 15 різновидів гарбузів, з них — більшість декоративні. Почала займатися цією справою під час повномасштабної війни.Жінка розповіла Суспільному , що красиві овочі із грядки радують усіх, ними прикрашають фотозони, використовують для осіннього декору та хендмейду.«Цей різновид — назва його «Кукурбіта». Ну, а ми його називаємо «гусачок». Це наша така власна назва. Далі оце «Бейбі Бу». Він дуже малесенький, ми їх називаємо «смугастики». Ось ці, назви не пам'ятаю. Ми їх називаємо «восьминіжка». Вони як патісон, досить такі стійкі. Нікуди не будуть падати», — розповідає господиня.На городі вона господарює не сама, а з чоловіком. Допомагають і троє діток. Вирощують хризантеми, сухоцвіти і декоративні гарбузи. Мають більше 15 видів гарбузів, з них вісім є декоративні. Городництвом родина займається вже три роки, декоративними гарбузами — два.«Вони неїстівні, вони для декору на фотозони, дітям до школи на поробки. Їх їсти не можна, але є от ще отакі, коли вибирається серединка, підсушується, засипається туди крупа і може бути як маракас. Лежать вони досить довго, рік, навіть і більше», — каже Олена Коришко.Основного поля, яке обробляють, десь близько гектара, але в різних місцях, каже господиня.«Гарбузів в цьому році не дуже багато. Так, як була посуха, багато не посходило і ми вже не розраховували на велику кількість, більше акценту робили на такі городні культури: помідори, перець, баклажани», — розповідає жінка.Вирощувати декоративні гарбузи — це була ідея чоловіка, говорить Олена Коришко, він побачив в інтернеті, йому дуже сподобалось. Жінка каже, що їх вирощувати не важко: єдине, коли посіяли з весни, то їх треба полоти, щоб не заросли бур'янами та зіллям, їм потрібен простір, щоб плестися. Кропити від шкідників декоративні гарбузи не треба.«Як не було дощів, полив був рідко, але він був. Ми їх поливали. У нас є мотоблок з причепом, ми ставимо бочки з водою і так з поливачки поливаємо», — говорить жінка.Цього року, каже, урожай хороший на кущі по 5-6 гарбузів.Цього року вперше посіяли китайський гарбуз — він сіється на насіння на підщепи для кавунів і динь. В нього коренева система дуже міцна.«Сіється Шинтоза і сіється кавун в окремі ємності. Коли вже має 4 листки і підщеплюється сам кавун. Тобто верх — це кавун. Він не декоративний. Це гарбуз на кашу. Його можна потім розрізати, зварити кашу чи зробити запіканку, грушоподібний. Він солодкий», — каже Олена Коришко.Збиратимуть урожай гарбузів наприкінці жовтня та на початку листопада, каже жінка.

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