На Волині вантажівка з'їхала у кювет





Про це



Учора, 1 жовтня, патрульні отримали повідомлення про ДТП на автодорозі Н-22 “Устилуг — Луцьк — Рівне”.



Інспектори зʼясували, що водій Renault Magnum із причепом не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою. У результаті вантажівка з’їхала в кювет.



На щастя, ніхто не постраждав, однак автомобіль отримав механічні пошкодження.



Патрульні також виявили, що висота малюнка протектора шин була меншою за допустиму норму. Крім того, під час перевірки документів встановили, що транспортний засіб не пройшов обов’язковий технічний контроль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З’їхав у кювет: патрульні склали адміністративні матеріали на водія вантажівки.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 1 жовтня, патрульні отримали повідомлення про ДТП на автодорозі Н-22 “Устилуг — Луцьк — Рівне”.Інспектори зʼясували, що водій Renault Magnum із причепом не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою. У результаті вантажівка з’їхала в кювет.На щастя, ніхто не постраждав, однак автомобіль отримав механічні пошкодження.Патрульні також виявили, що висота малюнка протектора шин була меншою за допустиму норму. Крім того, під час перевірки документів встановили, що транспортний засіб не пройшов обов’язковий технічний контроль.

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