На Волині хочуть налагодити переробку вишні та сливи





Про це розповів власник Іван Смітюх для журналу «Садівництво та Овочівництво. Т.І.», - пише

Зокрема, СТЗОВ ім. Лесі Українки заклало: 25 гектарів вишні, 35 гектарів — слив, 5 гектарів — обліпихи. На цьому, втім, зупинятися не планують. Уже наступного року мають намір розширити сад ще на 10 гектарів вишні та 5 гектарів сливи.



За словами Івана Смітюха, слива має хороший потенціал, хоча на ринку його ще не до кінця оцінили. Водночас основний інтерес власника сьогодні зосереджений на вишні.



«Слива — це дуже хороший продукт, причому дещо недооцінений. На новій ділянці ми висадили однорічні саджанці сливи, зараз їм уже два роки, тому наступного сезону сподіваємося на врожай. Однак мене передусім цікавить вишня, яку плануємо використовувати у кондитерському напрямі бізнесу. Для мене найкращий сорт вишні — Лотівка. Проте якісних саджанців цього сорту я так і не зміг придбати. В Україні вирощують саджанці вишні, але в мене вже був певний негативний досвід, тому поки що думаю над тим, де саме купувати садивний матеріал», — зазначив власник господарства.



У перспективі вирощену сировину планують не просто продавати, а перетворювати на продукцію з вищою доданою вартістю. Вишню хочуть сублімувати, а зі сливи виготовляти чорнослив. Для цього протягом найближчих кількох років у господарстві планують придбати сучасне переробне обладнання. Наступний крок — пошук ринків збуту, на яких така продукція матиме найкращі економічні перспективи.



До слова, СТЗОВ імені Лесі Українки обробляє близько 11 тисяч гектарів землі. Тут вирощують зернові, овочі та кісточкові культури, розвивають молочне тваринництво, мають власний елеватор, хлібокомбінат, тепличне господарство та холодильний комплекс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Багатопрофільне господарство імені Лесі Українки з Волині у 2024 році заклало 65 гектарів багаторічних насаджень.Про це розповів власникдля журналу «Садівництво та Овочівництво. Т.І.», - пише "Куркуль".

Зокрема, СТЗОВ ім. Лесі Українки заклало: 25 гектарів вишні, 35 гектарів — слив, 5 гектарів — обліпихи. На цьому, втім, зупинятися не планують. Уже наступного року мають намір розширити сад ще на 10 гектарів вишні та 5 гектарів сливи.За словами Івана Смітюха, слива має хороший потенціал, хоча на ринку його ще не до кінця оцінили. Водночас основний інтерес власника сьогодні зосереджений на вишні.«Слива — це дуже хороший продукт, причому дещо недооцінений. На новій ділянці ми висадили однорічні саджанці сливи, зараз їм уже два роки, тому наступного сезону сподіваємося на врожай. Однак мене передусім цікавить вишня, яку плануємо використовувати у кондитерському напрямі бізнесу. Для мене найкращий сорт вишні — Лотівка. Проте якісних саджанців цього сорту я так і не зміг придбати. В Україні вирощують саджанці вишні, але в мене вже був певний негативний досвід, тому поки що думаю над тим, де саме купувати садивний матеріал», — зазначив власник господарства.У перспективі вирощену сировину планують не просто продавати, а перетворювати на продукцію з вищою доданою вартістю. Вишню хочуть сублімувати, а зі сливи виготовляти чорнослив. Для цього протягом найближчих кількох років у господарстві планують придбати сучасне переробне обладнання. Наступний крок — пошук ринків збуту, на яких така продукція матиме найкращі економічні перспективи.До слова, СТЗОВ імені Лесі Українки обробляє близько 11 тисяч гектарів землі. Тут вирощують зернові, овочі та кісточкові культури, розвивають молочне тваринництво, мають власний елеватор, хлібокомбінат, тепличне господарство та холодильний комплекс.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію