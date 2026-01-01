Волинянин обіцяв «порішати» водійське посвідчення за 2500 доларів

Волинянин обіцяв «порішати» водійське посвідчення за 2500 доларів
Волинянин за хабар взявся вирішувати питання про отримання водійського посвідчення, тому заплатить штраф.

Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, - повідомляє ІА Волинські Новини.

У березні 2026 року Андрій Ю. за гроші пообіцяв вплинути на працівників сервісного центру МВС, щоб інша особа успішно склала теоретичний та практичний іспити з водіння. Він отримав від замовника послуги на картку, що належала знайомій, 150 доларів авансу. Під час особистої зустрічі взяв решту 2350 доларів.

Однак допомогти чоловік не зміг, а отримав кримінал ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення). На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав.

Суд призначив Андрієві Ю. штраф у розмірі 119 тисяч гривень.

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Теги: Волинь, водійське посвідчення, кримінал
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