Волинянин обіцяв «порішати» водійське посвідчення за 2500 доларів
Сьогодні, 18:26
Волинянин за хабар взявся вирішувати питання про отримання водійського посвідчення, тому заплатить штраф.
Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, - повідомляє ІА Волинські Новини.
У березні 2026 року Андрій Ю. за гроші пообіцяв вплинути на працівників сервісного центру МВС, щоб інша особа успішно склала теоретичний та практичний іспити з водіння. Він отримав від замовника послуги на картку, що належала знайомій, 150 доларів авансу. Під час особистої зустрічі взяв решту 2350 доларів.
Однак допомогти чоловік не зміг, а отримав кримінал ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення). На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав.
Суд призначив Андрієві Ю. штраф у розмірі 119 тисяч гривень.
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Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, - повідомляє ІА Волинські Новини.
У березні 2026 року Андрій Ю. за гроші пообіцяв вплинути на працівників сервісного центру МВС, щоб інша особа успішно склала теоретичний та практичний іспити з водіння. Він отримав від замовника послуги на картку, що належала знайомій, 150 доларів авансу. Під час особистої зустрічі взяв решту 2350 доларів.
Однак допомогти чоловік не зміг, а отримав кримінал ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення). На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав.
Суд призначив Андрієві Ю. штраф у розмірі 119 тисяч гривень.
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