Волинянин обіцяв «порішати» водійське посвідчення за 2500 доларів





Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, - повідомляє



У березні 2026 року Андрій Ю. за гроші пообіцяв вплинути на працівників сервісного центру МВС, щоб інша особа успішно склала теоретичний та практичний іспити з водіння. Він отримав від замовника послуги на картку, що належала знайомій, 150 доларів авансу. Під час особистої зустрічі взяв решту 2350 доларів.



Однак допомогти чоловік не зміг, а отримав кримінал ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення). На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав.



Суд призначив Андрієві Ю. штраф у розмірі 119 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин за хабар взявся вирішувати питання про отримання водійського посвідчення, тому заплатить штраф.Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, - повідомляє ІА Волинські Новини. У березні 2026 року Андрій Ю. за гроші пообіцяв вплинути на працівників сервісного центру МВС, щоб інша особа успішно склала теоретичний та практичний іспити з водіння. Він отримав від замовника послуги на картку, що належала знайомій, 150 доларів авансу. Під час особистої зустрічі взяв решту 2350 доларів.Однак допомогти чоловік не зміг, а отримав кримінал ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення). На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав.Суд призначив Андрієві Ю. штраф у розмірі 119 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію