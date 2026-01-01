На трасі Київ – Ковель – Ягодин латають ями, засипають просідання, оновлюють розмітку. ФОТО
Сьогодні, 17:38
На Волині дорожники виконують ряд робіт на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, щоб шлях був безпечним.
Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) – одна з найважливіших автомобільних доріг Волині та один із головних маршрутів, що сполучає столицю України з українсько-польським кордоном. Саме нею проходить значна частина пасажирських і вантажних перевезень, а від її належного стану залежить безпека та безперебійність руху.
Щоб забезпечити сталий і безпечний проїзд цією транспортною артерією, підрядні підприємства за завданням Служби відновлення у Волинській області щоденно виконують комплекс робіт з експлуатаційного утримання.
На різних ділянках маршруту в межах області герметизують тріщини в дорожньому покритті, ліквідовують ямковість пневмоструменевим методом, наносять горизонтальну розмітку на пішохідних переходах, влаштовують укріплені узбіччя з асфальтогрануляту, засипають промоїни та просідання.
Також дорожники очищають водовідвідні лотки, обкошують узбіччя та роздільні смуги, прибирають зупинки громадського транспорту й автопавільйони.
На перший погляд, частина цих робіт може здаватися непомітною. Проте саме вони допомагають зберігати дорогу в належному стані, запобігати подальшому руйнуванню покриття, забезпечувати видимість технічних засобів організації дорожнього руху, своєчасне відведення води та безпечний рух транспорту.
Експлуатаційне утримання – це щоденна системна робота, необхідна для того, щоб одна з головних транспортних артерій, яка веде зі столиці до кордону з Європейським Союзом, залишалася надійною та безпечною для всіх учасників дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) – одна з найважливіших автомобільних доріг Волині та один із головних маршрутів, що сполучає столицю України з українсько-польським кордоном. Саме нею проходить значна частина пасажирських і вантажних перевезень, а від її належного стану залежить безпека та безперебійність руху.
Щоб забезпечити сталий і безпечний проїзд цією транспортною артерією, підрядні підприємства за завданням Служби відновлення у Волинській області щоденно виконують комплекс робіт з експлуатаційного утримання.
На різних ділянках маршруту в межах області герметизують тріщини в дорожньому покритті, ліквідовують ямковість пневмоструменевим методом, наносять горизонтальну розмітку на пішохідних переходах, влаштовують укріплені узбіччя з асфальтогрануляту, засипають промоїни та просідання.
Також дорожники очищають водовідвідні лотки, обкошують узбіччя та роздільні смуги, прибирають зупинки громадського транспорту й автопавільйони.
На перший погляд, частина цих робіт може здаватися непомітною. Проте саме вони допомагають зберігати дорогу в належному стані, запобігати подальшому руйнуванню покриття, забезпечувати видимість технічних засобів організації дорожнього руху, своєчасне відведення води та безпечний рух транспорту.
Експлуатаційне утримання – це щоденна системна робота, необхідна для того, щоб одна з головних транспортних артерій, яка веде зі столиці до кордону з Європейським Союзом, залишалася надійною та безпечною для всіх учасників дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На трасі Київ – Ковель – Ягодин латають ями, засипають просідання, оновлюють розмітку. ФОТО
Сьогодні, 17:38
У місті на Волині на честь Героїв посадили алею пам'яті. ФОТО
Сьогодні, 16:57
Загинув воїн з Луцька Микола Язинін
Сьогодні, 16:04
На Волині дід з онуком вирощують найдорожчу спецію у світі, один грам якої коштує 4 євро. ВІДЕО
Сьогодні, 15:47