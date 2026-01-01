На трасі Київ – Ковель – Ягодин латають ями, засипають просідання, оновлюють розмітку. ФОТО

На Волині дорожники виконують ряд робіт на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, щоб шлях був безпечним.Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) – одна з найважливіших автомобільних доріг Волині та один із головних маршрутів, що сполучає столицю України з українсько-польським кордоном. Саме нею проходить значна частина пасажирських і вантажних перевезень, а від її належного стану залежить безпека та безперебійність руху.Щоб забезпечити сталий і безпечний проїзд цією транспортною артерією, підрядні підприємства за завданням Служби відновлення у Волинській області щоденно виконують комплекс робіт з експлуатаційного утримання.На різних ділянках маршруту в межах області герметизують тріщини в дорожньому покритті, ліквідовують ямковість пневмоструменевим методом, наносять горизонтальну розмітку на пішохідних переходах, влаштовують укріплені узбіччя з асфальтогрануляту, засипають промоїни та просідання.Також дорожники очищають водовідвідні лотки, обкошують узбіччя та роздільні смуги, прибирають зупинки громадського транспорту й автопавільйони.На перший погляд, частина цих робіт може здаватися непомітною. Проте саме вони допомагають зберігати дорогу в належному стані, запобігати подальшому руйнуванню покриття, забезпечувати видимість технічних засобів організації дорожнього руху, своєчасне відведення води та безпечний рух транспорту.Експлуатаційне утримання – це щоденна системна робота, необхідна для того, щоб одна з головних транспортних артерій, яка веде зі столиці до кордону з Європейським Союзом, залишалася надійною та безпечною для всіх учасників дорожнього руху.