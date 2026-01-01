Загинув воїн з Луцька Микола Язинін

На щиті до Луцька повертається захисник України Микола Язинін.Про це повідомили на сторінці Луцької міської ради.Підтвердилася загибель захисника України Миколи Язиніна, який майже рік вважався зниклим безвісти.Микола Петрович Язинін народився 22 травня 1978 року. Він залишився без родини ще в дитинстві — мати відмовилася від нього в пологовому будинку. Навчався у школі-інтернаті у Володимирі, згодом вступив до училища № 2 у Луцьку, де здобув професію електрика. За фахом працював і жив у нашому місті.«Рідних у нього не було. Ще зі школи-інтернату він дружив із моїм чоловіком, називав його братом. Так і повелося. Він був нам як рідний, охрестив мого першого сина. Ми були однією великою родиною», — розповідає кума Миколи — Людмила Євгенівна.«Був дуже добрий, щирий, позитивний. Мріяв створити сім’ю», — згадує вона.Микола Язинін загинув 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області.Колектив Інформаційного агетства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.