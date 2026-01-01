Біля Луцька п'яний водій виїхав на «зустрічку» і втаранився в BMW

Поблизу Луцька вночі нетверезий водій не впорався з керуванням і спричинив ДТП.Аварія сталася вночі 1 жовтня на автодорозі М-19 "Доманово — Ковель — Чернівці — Тереблече", - повідомляють у патрульній поліції.Прибувши на місце події, інспектори встановили, що водій автомобіля Skoda не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем BMW.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень.Під час спілкування з водієм Skoda патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд за допомогою приладу Драгер, результат — 2,15 проміле алкоголю, що майже в 11 разів перевищує допустиму норму.26-річного водія відсторонили від керування та склали на нього адміністративні матеріали за:ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння);ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.