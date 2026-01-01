На війні загинув захисник з Волині Богдан Назарук

Ще одна страшна звістка надійшла на Волинь. Війна забрала життя ще одного захисника Батьківщини.Про це повідомив очільник Ратнівської громади Віталій Бірук."Ще одне обірване війною життя… Ратнівська громада знову схиляє голову в глибокій скорботі: загинув Назарук Богдан Іванович, 2 серпня 1982 року народження, житель села Гірники. Важко прийняти й усвідомити, що війна забирає життя наших земляків, залишаючи невимовний біль у серцях рідних, близьких і всіх, хто знав загиблого. За кожним ім’ям — цілий світ, родина, плани на майбутнє та мрії, яким не судилося здійснитися", - йдеться у дописі на сторінці очільника громади.Колектив Інформаціійного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.