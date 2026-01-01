Трамп похвалив путіна і дорікнув Зеленському





Про це повідомляє Дональда Трампа на запитання журналістів.



Журналісти поцікавилися, чи відправить Трамп свого зятя Джареда Кушнера та спецпосланця Стіва Віткоффа на нові переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Прямо на це запитання президент США не відповів, натомість звинуватив Київ.



"Ну, я думаю, що Росія хотіла б укласти угоду. Але, як я вже казав, це те, що могло б бути вирішено багато разів, але з якихось причин Зеленський не хоче укладати угоду", - заявив Трамп.



Трамп пославшись на статистику, стверджував, що в одної зі сторін на мільйон солдатів більше, ніж в іншої. На його думку, президенту України Володимиру Зеленському варто було домовитися набагато раніше.



"Було б розумніше, якби він уклав угоду ще два роки тому. Він міг би укласти набагато вигіднішу угоду ще два роки тому", - сказав президент США.



Розповідаючи про нещодавню телефонну розмову, Трамп запевнив, що Путін "дуже хотів би врегулювати ситуацію". Окремо він похвалив Кремль за пальне.



"Погляньте, він забезпечує світ великими обсягами нафти. Тобто це добре. І, до речі, за дуже низькою ціною", - заявив Трамп.



Слова Трампа про бажання Путіна врегулювати війну розходяться з позицією самого Кремля. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, під час тієї ж розмови російський диктатор заявив Трампу, що цілі війни незмінні, а негайного відновлення переговорів з Україною не буде.



Саме після цієї розмови сторони домовилися про продаж російського дизелю на світових ринках. Зеленський назвав угоду "Аляскою номер два", після чого Трамп заявив, що Україні час мати нового президента, а Ілон Маск підтримав його, написавши, що Зеленський "зайшов надто далеко".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білому домі знову перекладають на Київ відповідальність за відсутність мирної угоди з росією. Водночас позицію Кремля там вважають конструктивною, а Москву хвалять за постачання дешевої нафти.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповіді президента СШАна запитання журналістів.Журналісти поцікавилися, чи відправить Трамп свого зятята спецпосланцяна нові переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Прямо на це запитання президент США не відповів, натомість звинуватив Київ."Ну, я думаю, що Росія хотіла б укласти угоду. Але, як я вже казав, це те, що могло б бути вирішено багато разів, але з якихось причин Зеленський не хоче укладати угоду", - заявив Трамп.Трамп пославшись на статистику, стверджував, що в одної зі сторін на мільйон солдатів більше, ніж в іншої. На його думку, президенту України Володимиру Зеленському варто було домовитися набагато раніше."Було б розумніше, якби він уклав угоду ще два роки тому. Він міг би укласти набагато вигіднішу угоду ще два роки тому", - сказав президент США.Розповідаючи про нещодавню телефонну розмову, Трамп запевнив, що Путін "дуже хотів би врегулювати ситуацію". Окремо він похвалив Кремль за пальне."Погляньте, він забезпечує світ великими обсягами нафти. Тобто це добре. І, до речі, за дуже низькою ціною", - заявив Трамп.Слова Трампа про бажання Путіна врегулювати війну розходяться з позицією самого Кремля. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, під час тієї ж розмови російський диктатор заявив Трампу, що цілі війни незмінні, а негайного відновлення переговорів з Україною не буде.Саме після цієї розмови сторони домовилися про продаж російського дизелю на світових ринках. Зеленський назвав угоду "Аляскою номер два", після чого Трамп заявив, що Україні час мати нового президента, а Ілон Маск підтримав його, написавши, що Зеленський "зайшов надто далеко".

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