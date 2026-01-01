На Волині спалахнула автівка, водія госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 11:57
На Волині протягом минулої доби сталося займання двох автомобілів. Обійшлося без трагічних наслідків, проте, на жаль, одна людина травмувалася під час пожежі.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
О 16:19 у селі Бруховичі Голобської громади загорівся легковий автомобіль. Причина — розгерметизація паливної системи.
Ще одна пожежа транспортного засобу трапилася ближче до півночі у Любомльській громаді. Водій, 2003 року народження, травмувався та був госпіталізований. Причину пожежі з'ясовують.
Також рятувальники допомогли дитині в Луцьку: увечері на вулиці Зоряній нога 11-річного хлопця була затиснута між заднім колесом і рамою велосипеда.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
О 16:19 у селі Бруховичі Голобської громади загорівся легковий автомобіль. Причина — розгерметизація паливної системи.
Ще одна пожежа транспортного засобу трапилася ближче до півночі у Любомльській громаді. Водій, 2003 року народження, травмувався та був госпіталізований. Причину пожежі з'ясовують.
Також рятувальники допомогли дитині в Луцьку: увечері на вулиці Зоряній нога 11-річного хлопця була затиснута між заднім колесом і рамою велосипеда.
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