На Волині спалахнула автівка, водія госпіталізували. ФОТО

На Волині спалахнула автівка, водія госпіталізували. ФОТО
На Волині протягом минулої доби сталося займання двох автомобілів. Обійшлося без трагічних наслідків, проте, на жаль, одна людина травмувалася під час пожежі.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

О 16:19 у селі Бруховичі Голобської громади загорівся легковий автомобіль. Причина — розгерметизація паливної системи.

Ще одна пожежа транспортного засобу трапилася ближче до півночі у Любомльській громаді. Водій, 2003 року народження, травмувався та був госпіталізований. Причину пожежі з'ясовують.
На Волині спалахнула автівка, водія госпіталізували. ФОТО
На Волині спалахнула автівка, водія госпіталізували. ФОТО
На Волині спалахнула автівка, водія госпіталізували. ФОТО

Також рятувальники допомогли дитині в Луцьку: увечері на вулиці Зоряній нога 11-річного хлопця була затиснута між заднім колесом і рамою велосипеда.

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Теги: Волинь, пожежа
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