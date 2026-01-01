У Луцьку зранку горіла квартира. ФОТО

В обласному центрі Волині сталася пожежа в квартирі однієї з багатоповерхівок міста.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.Вранці 11 жовтня виникла пожежа в квартирі на вулиці Кравчука в Луцьку. Горіння, що виникло на кухні й поширилося на балкон, ліквідували рятувальники о 07:34.На місці події працювали 9 рятувальників, залучено три одиниці техніки 25-ї державної пожежно-рятувальної частини.Попередньо, пожежа трапилася через займання газоповітряної суміші.Ополудні у селі Сокиричі Ківерцівської громади через коротке замикання електромережі виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку. Вогонь пошкодив частину стіни й перекриття, побутову техніку та домашні речі.