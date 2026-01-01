Ситуація на фронті станом на ранок, 11 жовтня

Розпочалася 1691-ша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення.Вчора противник завдав ракетного та 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8444 дрони-камікадзе та здійснили 2553 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 45 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню, - йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ.Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Гаврилова Слобода, Товстодубове, Сопич, Бачівськ, Харківка, Уланове, Яструбщина, Шалигіне, Старикове, Бруски, Безсалівка, Іскрівщина, Волфине, Степанівка, Павлівка, Кіндратівка, Рогізне, Писарівка, Нова Січ, Іволжанське, Корчаківка, Мала Корчаківка, Храпівщина, Мар'їне, Могриця, Запсілля, Лужки, Нескучне Сумської області; Хрінівка, Клюси та Карповичі Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Мхи, Хотінь, Вакалівщина.За минулу добу авіація Сил оборони уразила один пункт управління БпЛА ворога.На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили три штурмові дії противника. Агресор завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням 11 КАБ та здійснив 171 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та в бік Радьківки.На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в районі Нової Кругляківки.Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 10 разів атакували в районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Новоселівка, Лиман та Діброва.На Слов’янському напрямку противник здійснив шість атак поблизу Озерного, Кривої Луки та в бік Пискунівки, Миколаївки.На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах Костянтинівки, Новоселівки, Торецького, Вільного та в напрямках населених пунктів Миколайпілля, Райське, Приют.Двадцять п’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Світле, Молодецьке, Новомиколаївка та в бік Добропілля, Новогришиного, Сергіївки.На Олександрівському напрямку противник штурмових дій не проводив.На Гуляйпільському напрямку окупанти 21 раз атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у районах Рибного, Верхньої Терси, Гіркого, Гуляйпільського, Малої Токмачки та в бік населених пунктів Косівцеве, Нове Запоріжжя, Рівне, Воздвижівка, Долинка, Копані.На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не вів.На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1930 осіб. Також знешкоджено два танки, шість бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, сім наземних робототехнічних комплексів, 1531 безпілотний літальний апарат, 557 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!