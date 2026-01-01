У волинському селищі за 4 млн продають будівлю фірми-банкрута





Аукціон з продажу майна опублікував арбітражний керуючий Олег Чичва. Він діє на підставі постанови від 23 грудня 2025 року про визнання банкрутом, ухваленої Господарським судом Дніпропетровської області, пишуть



Як лот виставлено адміністративне приміщення загальною площею 265,4 кв. м, що на вулиці Соборності, 2 в селищі Стара Вижівка Старовижівської громади Ковельського району Волинської області.



Зараз приміщення перебуває в оренді ТзОВ «Рентал Поінт». Термін дії договору – до 31 жовтня 2028 року. Додаткова угода до наявного договору оренди містить положення про право орендодавця в односторонньому порядку розірвати цей договір, тому майбутній покупець матиме право використовувати приміщення одразу після придбання та оформлення права власності.



Приміщення розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером – 0725055100:01:006:0019, площею 0,0893 га. Власник – АТ Комерційний банк «ПриватБанк». Договір оренди земельної ділянки не укладено.



Стартова ціна продажу – 4 053 200 грн.



Як вказано, цей лот виставлено на торги вперше. Тип торгів – трираундовий англійський аукціон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Стара Вижівка Ковельського району у справі про банкрутство продають нерухомість, а саме – адміністративне приміщення загальною площею 265,4 кв. м. Це власність ТзОВ «Монтана-Естейт».Аукціон з продажу майна опублікував арбітражний керуючий Олег Чичва. Він діє на підставі постанови від 23 грудня 2025 року про визнання банкрутом, ухваленої Господарським судом Дніпропетровської області, пишуть "Волинські новини" Як лот виставлено адміністративне приміщення загальною площею 265,4 кв. м, що на вулиці Соборності, 2 в селищі Стара Вижівка Старовижівської громади Ковельського району Волинської області.Зараз приміщення перебуває в оренді ТзОВ «Рентал Поінт». Термін дії договору – до 31 жовтня 2028 року. Додаткова угода до наявного договору оренди містить положення про право орендодавця в односторонньому порядку розірвати цей договір, тому майбутній покупець матиме право використовувати приміщення одразу після придбання та оформлення права власності.Приміщення розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером – 0725055100:01:006:0019, площею 0,0893 га. Власник – АТ Комерційний банк «ПриватБанк». Договір оренди земельної ділянки не укладено.Стартова ціна продажу – 4 053 200 грн.Як вказано, цей лот виставлено на торги вперше. Тип торгів – трираундовий англійський аукціон.

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