За добу на війні ліквідували майже 2 тисячі окупантів, 39 артсистем та багато техніки

За добу на війні ліквідували майже 2 тисячі окупантів, 39 артсистем та багато техніки
Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1930 осіб.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Також знешкоджено два танки, шість бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, сім наземних робототехнічних комплексів, 1531 безпілотний літальний апарат, 557 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.2026 склали:
особового складу – близько 1 552 840 (+1 930) осіб
танків – 12 408 (+2) од.
бойових броньованих машин – 25 521 (+6) од.
артилерійських систем - 51 039 (+39) од.
РСЗВ – 2 205 (+4) од.
засоби ППО – 1 701 (+2) од.
літаків – 443 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 924 (+7) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 558 457 (+1 531) од.
крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 161 503 (+557) од.
спеціальна техніка – 4 815 (+3) од.
Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, втрати окупантівц
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині помер 13-річний хлопець, поранений унаслідок падіння російського дрона на будинок
Сьогодні, 11:16
У Луцьку зранку горіла квартира. ФОТО
Сьогодні, 10:28
За добу на війні ліквідували майже 2 тисячі окупантів, 39 артсистем та багато техніки
Сьогодні, 09:46
Ситуація на фронті станом на ранок, 11 жовтня
Сьогодні, 09:00
У волинському селищі за 4 млн продають будівлю фірми-банкрута
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8