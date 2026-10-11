За добу на війні ліквідували майже 2 тисячі окупантів, 39 артсистем та багато техніки





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Також знешкоджено два танки, шість бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, сім наземних робототехнічних комплексів, 1531 безпілотний літальний апарат, 557 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.2026 склали:

особового складу – близько 1 552 840 (+1 930) осіб

танків – 12 408 (+2) од.

бойових броньованих машин – 25 521 (+6) од.

артилерійських систем - 51 039 (+39) од.

РСЗВ – 2 205 (+4) од.

засоби ППО – 1 701 (+2) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 924 (+7) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 558 457 (+1 531) од.

крилаті ракети – 5 126 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 161 503 (+557) од.

спеціальна техніка – 4 815 (+3) од.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1930 осіб.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Також знешкоджено два танки, шість бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, сім наземних робототехнічних комплексів, 1531 безпілотний літальний апарат, 557 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.2026 склали:особового складу – близько 1 552 840 (+1 930) осібтанків – 12 408 (+2) од.бойових броньованих машин – 25 521 (+6) од.артилерійських систем - 51 039 (+39) од.РСЗВ – 2 205 (+4) од.засоби ППО – 1 701 (+2) од.літаків – 443 (+0) од.гелікоптерів – 356 (+0) од.наземні робототехнічні комплекси – 2 924 (+7) од.БПЛА оперативно-тактичного рівня – 558 457 (+1 531) од.крилаті ракети – 5 126 (+0) од.кораблі / катери – 35 (+0) од.підводні човни – 2 (+0) од.автомобільна техніка та автоцистерни – 161 503 (+557) од.спеціальна техніка – 4 815 (+3) од.Дані уточнюються.

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