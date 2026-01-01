На Рівненщині помер 13-річний хлопець, поранений унаслідок падіння російського дрона на будинок

На Рівненщині перестало битися серце юнака, який отримав травми внаслідок падіння російського дрона на житловий будинок.Про це повідомив очільник Рокитнівської громади Григорій Таргонський."Майже добу лікарі боролися за життя 13 річного хлопчика. Увесь цей час люди молилися, сподіваючись на диво, вірячи, що дитину вдасться врятувати. Кожен чекав на добру звістку, кожен сподівався, що попри все хлопчик житиме… На жаль, дива не сталося. Попри зусилля медиків, його життя обірвалося. Дитині було лише 13 років… Попереду мало бути ціле життя — з мріями, планами, щасливими моментами. Та все це обірвалося надто рано", - йдеться у дописі.Поховання хлопчика відбудеться у понеділок, 11 жовтня, у селі Буда.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного хлопця.Нагадаємо, 9 жовтня Рокитнівська зазнала ворожої атаки ударними безпілотниками типу «Шахед». За попередніми підрахунками, пошкоджено близько 20 приватних домогосподарств, а також об’єкти торгівлі та ресторанного господарства. Три житлові будинки зазнали значних руйнувань — пошкоджено покрівлі, вікна та двері.