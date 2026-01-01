«Відро за 10 хвилин»: волиняни хваляться грибними трофеями. ВІДЕО





Про грибний сезон на Волині йдеться в сюжеті телеканалу «Аверс», - повідомляє



До лісу люди приїжджають не лише за грибами, а й заради відпочинку. Хтось вирушає пішки, хтось приїжджає мотоциклом, а дехто бере кінну підводу, щоб було куди складати лісові трофеї.



Після служби та поранення – на відпочинок із родиною

Родина Михайла розповіла, що спочатку планувала просто прогулятися та подихати свіжим повітрям. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік перебував у війську, а дружині було не до відпочинку, поки він ризикував життям. Після поранення Михайло отримав інвалідність і демобілізувався. Тепер сім'я намагається більше часу проводити разом. За словами чоловіка, від початку повномасштабної війни вони вперше виїхали на прогулянку до лісу разом із двома доньками.



У лісі ж не втрималася від спокуси назбирати опеньків.



На запитання, скільки часу знадобилося, щоб наповнити відерце, грибники відповіли коротко:



«Хвилин 10. Це опеньки».



У відерці також знайшлося кілька білих грибів. Проте сім'я наголосила, що головна мета поїздки – не грибний улов, а спільний відпочинок.



«Для нас це не основне – гриби збирати. Ми приїхали відпочити, бо роботи багато. Хочемо просто з сім'єю відпочити, з дівчатами», – розповіли волиняни.



Серед улюблених грибів сім'я назвала білі та лисички. Однак сезон останніх уже майже завершився, тож тепер збирають переважно опеньки та білі.



Знахідки планують приготувати вдома зі сметаною та картоплею.



Блуд напав: у Звірівському лісництві гриби беруть в полон людей

А інша родина під час тихого полювання так захопилася збиранням грибів, що навіть забула, де залишила автомобіль. На Волині таку ситуацію жартома називають «блудом».



Грибник Олександр найбільше любить їсти гриби, а готує їх дружина. Каже, що смакують йому в будь-якому вигляді – у супі, смажені чи сушені.



«Я не перебираю взагалі їжею і люблю гриби – і в супові, і смажені, і сушені. Які тільки є, такі я люблю», – розповів чоловік.



Грибники у Звірівському лісництві розповіли, що кількість і різновиди грибів залежать від місцевості. Зокрема, ближче до Маневичів сподівалися знайти більше білих грибів, однак під час кількох поїздок натрапляли лише на поодинокі екземпляри. В інші дні траплялися маслюки, а тепер очікують на появу зеленушок.



Не всі відвідувачі лісу вважають себе досвідченими грибниками. Дехто розпізнає лише ті види, які добре знає з дитинства, а незнайомі гриби залишає на місці.



«Я то так знаю, що білий, синячок, польський – такі, які добрі, які я знаю», – розповів один із грибників. Водночас він зізнався, що не береться визначати всі види.



На території зоологічного заказника «Зубр» знайшли незвичайний гриб, який у народі називають «чашею ельфа». В інтернеті його описують як індикатор чистоти довкілля, однак це твердження потребує підтвердження фахівців.



Загалом ліс вражав різноманіттям: опеньки росли на землі та пеньках, парасольки траплялися просто на узбіччях, а серед листя виднілися білі, сірі й бордові шапинки грибів.



Подекуди на одному квадратному метрі опеньків було стільки, що грибникам бракувало рук. Здавалося, що не люди полюють на гриби, а гриби самі не відпускають їх із лісу.



Так сталося і зі знімальною групою: журналісти приїхали шукати грибників, але й самі захопилися осінніми лісовими знахідками.



Водночас варто пам'ятати: збирати можна лише ті гриби, у яких ви впевнені. Яскравий вигляд не гарантує безпечності, а незнайомі екземпляри краще залишити в лісі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Осінній ліс на Волині цього року щедрий на гриби. Попри аномально спекотне літо, грибний сезон у розпалі: опеньки ростуть на землі та пеньках, трапляються білі гриби, маслюки, парасольки й інші лісові знахідки. Подекуди грибники наповнюють відро всього за десять хвилин, а іноді так захоплюються тихим полюванням, що забувають, де залишили автомобіль.Про грибний сезон на Волині йдеться в сюжеті телеканалу «Аверс», - повідомляє ІА "Конкурент". До лісу люди приїжджають не лише за грибами, а й заради відпочинку. Хтось вирушає пішки, хтось приїжджає мотоциклом, а дехто бере кінну підводу, щоб було куди складати лісові трофеї.Родинарозповіла, що спочатку планувала просто прогулятися та подихати свіжим повітрям. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік перебував у війську, а дружині було не до відпочинку, поки він ризикував життям. Після поранення Михайло отримав інвалідність і демобілізувався. Тепер сім'я намагається більше часу проводити разом. За словами чоловіка, від початку повномасштабної війни вони вперше виїхали на прогулянку до лісу разом із двома доньками.У лісі ж не втрималася від спокуси назбирати опеньків.На запитання, скільки часу знадобилося, щоб наповнити відерце, грибники відповіли коротко:«Хвилин 10. Це опеньки».У відерці також знайшлося кілька білих грибів. Проте сім'я наголосила, що головна мета поїздки – не грибний улов, а спільний відпочинок.«Для нас це не основне – гриби збирати. Ми приїхали відпочити, бо роботи багато. Хочемо просто з сім'єю відпочити, з дівчатами», – розповіли волиняни.Серед улюблених грибів сім'я назвала білі та лисички. Однак сезон останніх уже майже завершився, тож тепер збирають переважно опеньки та білі.Знахідки планують приготувати вдома зі сметаною та картоплею.А інша родина під час тихого полювання так захопилася збиранням грибів, що навіть забула, де залишила автомобіль. На Волині таку ситуацію жартома називають «блудом».Грибник Олександр найбільше любить їсти гриби, а готує їх дружина. Каже, що смакують йому в будь-якому вигляді – у супі, смажені чи сушені.«Я не перебираю взагалі їжею і люблю гриби – і в супові, і смажені, і сушені. Які тільки є, такі я люблю», – розповів чоловік.Грибники у Звірівському лісництві розповіли, що кількість і різновиди грибів залежать від місцевості. Зокрема, ближче до Маневичів сподівалися знайти більше білих грибів, однак під час кількох поїздок натрапляли лише на поодинокі екземпляри. В інші дні траплялися маслюки, а тепер очікують на появу зеленушок.Не всі відвідувачі лісу вважають себе досвідченими грибниками. Дехто розпізнає лише ті види, які добре знає з дитинства, а незнайомі гриби залишає на місці.«Я то так знаю, що білий, синячок, польський – такі, які добрі, які я знаю», – розповів один із грибників. Водночас він зізнався, що не береться визначати всі види.На території зоологічного заказника «Зубр» знайшли незвичайний гриб, який у народі називають «чашею ельфа». В інтернеті його описують як індикатор чистоти довкілля, однак це твердження потребує підтвердження фахівців.Загалом ліс вражав різноманіттям: опеньки росли на землі та пеньках, парасольки траплялися просто на узбіччях, а серед листя виднілися білі, сірі й бордові шапинки грибів.Подекуди на одному квадратному метрі опеньків було стільки, що грибникам бракувало рук. Здавалося, що не люди полюють на гриби, а гриби самі не відпускають їх із лісу.Так сталося і зі знімальною групою: журналісти приїхали шукати грибників, але й самі захопилися осінніми лісовими знахідками.Водночас варто пам'ятати: збирати можна лише ті гриби, у яких ви впевнені. Яскравий вигляд не гарантує безпечності, а незнайомі екземпляри краще залишити в лісі.

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